Путин поздравил кораблестроителей с юбилеем атомного подводного флота

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских кораблестроителей с 60-летием отечественного атомного подводного флота и отметил, что нынешнее поколение строит современные боевые корабли, которые служат надежной защитой морских рубежей страны, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

По словам главы РФ, создание первой атомной лодки "К-3" в России стало настоящим прорывом в науке и инженерно-технической мысли, а также началом новой эпохи в истории Военно-морского флота и кораблестроения. Значимый успех был достигнут благодаря профессионализму и труду всех участников этого проекта.

"Важно, что нынешнее поколение российских кораблестроителей бережно хранит и развивает традиции своих предшественников, достойно продолжает их дело, модернизирует и обновляет предприятия, строит современные надводные и подводные боевые корабли, в том числе стратегические атомоходы, которые надёжно защищают морские рубежи страны, вносят весомый вклад в обеспечение глобального паритета, демонстрируют высокую эффективность при выполнении поставленных задач", - говорится в телеграмме.

Путин пожелал специалистам судостроительной отрасли успехов и поздравил с наступающими новогодними праздниками.