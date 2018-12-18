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18.12.2018
РИА Новости

Два фрегата проекта 11356 передадут Индии в течение 3,5 лет

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Фрегат проекта 11356 для ВМС Индии
Фрегат проекта 11356 для ВМС Индии.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый фрегат проекта 11356 будет передан Военно-морским силам Индии через 3 года, второй - через 3,5 года, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный директор судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов.

Контракт по продаже Индии двух фрегатов этого проекта был заключен в 2018 году на сумму 980 миллионов долларов.

"По условиям контракта после поставки газотурбинных двигателей (Индией - ред.) первый корабль должен быть передан через три года, второй - через 3,5 года", - сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что корабли будут передаваться с уже установленными двигателями (скорее всего, украинскими, которые Индия сама должна закупить).

Межправительственное соглашение о производстве в интересах ВМС Индии серии фрегатов проекта 11356 было подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Позднее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов уточнил, что два фрегата будут построены в России, а все последующие — на индийской верфи.

Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины.

17.12.2018
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Страны
Индия
Россия
Украина
Компании
Янтарь ПСЗ
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
1135 Буревестник
ЧФ
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