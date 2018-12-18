Два фрегата проекта 11356 передадут Индии в течение 3,5 лет

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый фрегат проекта 11356 будет передан Военно-морским силам Индии через 3 года, второй - через 3,5 года, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный директор судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов.

Контракт по продаже Индии двух фрегатов этого проекта был заключен в 2018 году на сумму 980 миллионов долларов.

"По условиям контракта после поставки газотурбинных двигателей (Индией - ред.) первый корабль должен быть передан через три года, второй - через 3,5 года", - сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что корабли будут передаваться с уже установленными двигателями (скорее всего, украинскими, которые Индия сама должна закупить).

Межправительственное соглашение о производстве в интересах ВМС Индии серии фрегатов проекта 11356 было подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Позднее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов уточнил, что два фрегата будут построены в России, а все последующие — на индийской верфи.

Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины.