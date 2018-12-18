Производитель рассказал о преимуществах подлодки "Лада" перед "Варшавянкой"

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Головная подлодка проекта 677 "Лада" под названием "Санкт-Петербург" на испытаниях показала, что ее "на порядок" сложнее обнаружить, чем подлодки проекта 636 "Варшавянка", сообщил гендиректор предприятия-производителя этих субмарин - "Адмиралтейских верфей" - Александр Бузаков.

"Завершены испытания "Санкт-Петербурга", на которых она показала характеристики на порядок выше, чем у проекта 636, который по справедливости называют "Черная дыра" по степени скрытности", - сказал он на круглом столе.

Бузаков выразил надежду, что строительство "Лад" будет продолжено в виде серии.

Он также сообщил, что конструкторское бюро "Рубин" готовит проект неатомной подлодки с анаэробной установкой. "Мы [верфь] надеемся приступить к этому проекту в самое ближайшее время", - отметил гендиректор.

Дизель-электрические подлодки проекта 677 типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Они предназначены для борьбы с подводными лодками, надводными кораблями, поражения береговых объектов вероятного противника, постановки минных заграждений, транспортировки подразделений и грузов специального назначения.

Субмарины проекта 677 отличаются высокой степенью автоматизации и низким уровнем шумности. Могут вооружаться крылатыми ракетами комплекса "Калибр-ПЛ", торпедами, ракето-торпедами, зенитными ракетами "Игла". Надводное водоизмещение корабля - около 1,8 тысячи тонн. Глубина погружения - до 350 метров. Максимальная скорость подводного хода - более 20 узлов. Численность экипажа подводного корабля составляет немногим более 30 человек.

Подлодки типа "Лада" первыми из российских неатомных субмарин планируется оснастить воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ), главное преимущество которых - увеличение скрытности лодки. Субмарина получит возможность находиться под водой до двух недель без всплытия для зарядки аккумуляторных батарей.

Головная субмарина серии - "Санкт-Петербург" - была заложена на "Адмиралтейских верфях" в 1997 году; после передачи ВМФ России в 2010 году она находится в опытной эксплуатации на СФ. Второй корабль проекта 677 - "Кронштадт" - заложен в 2005 году, третий - "Великие Луки" - в 2006 году. Затем строительство этих подлодок в Санкт-Петербурге было заморожено и возобновлено в 2013 году.