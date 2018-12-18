Российские военные получат противоспутниковое оружие в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Самые современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" и "Тирада-2" впервые поступят на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу в 2019 году, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

"Переоснащение воинских частей и подразделений радиоэлектронной борьбы значительно увеличит боевые возможности группировки войск РЭБ военного округа и позволит выполнять более масштабные и сложные задачи", – говорится в сообщении.

Комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С" способен осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. При этом выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли, добавили в военном ведомстве.

Новейший высокомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня "Палантин" предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки.

По данным ЦВО, возможности аппаратуры позволяют ослепить врага в коротковолновом, ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, комплекс наделен системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и РЭР в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения, уточнили в ведомстве.