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18.12.2018
РИА Новости

России не нужно увеличивать присутствие в Черном море, считают в Госдуме

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Вид на Керченский пролив
Вид на Керченский пролив.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. России не требуется увеличивать свое присутствие в Черном море в случае принятия такого решения со стороны США, нынешняя инфраструктура позволяет отвечать на провокационные действия не только адекватно, но и более жестко, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море.

"Нам не надо свое присутствие увеличивать. Наша инфраструктура позволяет нам не только адекватно, но и более жестко отвечать на их провокационные действия. Мы это будем делать. Мы не будем больше смотреть на их безответственные выходки", - сказал Шаманов.

17.12.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Шаманов Владимир
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