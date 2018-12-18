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18.12.2018
bmpd.livejournal.com

Китайская Z-машина

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Как сообщает веб-ресурс SinoAtom.Ru , в китайской провинции Сычуань в интересах военных строится установка, с помощью которой станет возможным моделировать "в беспрецедентных масштабах" условия, возникающие при термоядерном взрыве.

Фотография строящейся китайской Z-машины (с) South China Morning Post (авторство фотографии в газете указано как "Раздаточный материал")

Об этом рассказывается в статье, опубликованной в газете "South China Morning Post".

Z-машина

Речь идёт о китайской версии так называемой Z-машины. Под таким именем известна установка "Z Pulsed Power Facility", построенная в Сандийских национальных лабораториях и являющаяся одним из мощнейших в мире источников рентгеновского излучения.

С помощью Z-машины американские учёные и специалисты проводят исследования процессов, протекающих при экстремально высоких температурах. Результаты этих работ нужны как для мирного применения, так и для военных целей.

В центре установки при проведении экспериментов помещается мишень из нескольких сотен сверхтонких вольфрамовых проволочек. Под воздействием тока силой десятки мегаампер вольфрамовые проволочки превращаются в плазму, и при столкновениях разогнанных магнитным полем частиц образуется интенсивное рентгеновское излучение.

Китайский аналог

Китайская академия инженерной физики создаёт на объекте в городском округе Мяньянь, являющимся одним из исследовательских центров по разработке ядерного оружия, китайский вариант Z-машины, призванный превзойти по своим параметрам американскую установку.

В Мяньяне расположен один из старейших исследовательских центров военной ядерной программы Китая. - Прим. SinoAtom.Ru.

Планируется, что китайская установка войдёт в строй "через несколько лет". Энергия, излучаемая в одном рентгеновском импульсе, достигнет в китайской установке значений порядка 60 миллионов джоулей, что примерно в 60 раз больше известных результатов американской Z-машины (2,7 миллиона джоулей).

"Импульс просто беспрецедентный. С таким количеством энергии мы сможем нагреть мишень более чем до 100 миллионов градусов Цельсия. Это затмит машину в Сандии", - цитирует газета слова Лю Бо, доцента института ядерной науки и технологии Сычуаньского университета.

Он считает, что на китайской Z-машине получится запустить термоядерную реакцию. В те периоды, когда она не будет занята военными экспериментами, её можно будет задействовать для нужд НИР по программе термоядерной энергетики.

Уменьшенный вариант Z-машины китайская академия инженерной физики уже построила, пишет газета, ссылаясь на "одного физика". Он способен производить до 9 миллионов джоулей в импульсе.

Соревнование с США

Академия инженерной физики КНР в последние годы активно проводит различные эксперименты, в которых моделируются условия, возникающие при ядерных взрывах.

По сведениям газеты, в период с сентября 2014 года по декабрь 2017 года академия провела порядка 200 таких экспериментов. Для сравнения, в США в 2012-2017 годах сделали всего 50 экспериментов.

На фоне успехов китайской ядерной науки президент США Дональд Трамп обвинил Китай и Россию в том, что они вовлекли американцев в "сумасшедшую" гонку вооружений.

Пекин обвинение категорически отверг. "Мы никогда не участвовали в какой-либо гонке вооружений и не являемся угрозой ни для какой страны", - заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Однако в мае 2018 года в газете "Чжунго цинван", выпускаемой коммунистическим союзом молодёжи Китая, была опубликована статья с иным посылом. В ней говорилось, что перед академией инженерной физики КНР поставлена задача обойти США в развитии ядерного оружия.

Девизом учёных и инженеров, работающих на совершенно секретных исследовательских объектах, является "Мы должны превзойти США", утверждалось в публикации комсомольской газеты.

На этих объектах, по научно-исследовательскому оснащению входящих в число "лучших в мире", работает немало выпускников лучших университетов, включая Цинхуа, калифорнийский технологический институт ("Caltech") и Оксфорд.

Поддержка и вызовы

Профессор Цзоу Сяобин, изучающий Z-машины на электротехническом факультете университета Цинхуа, считает, что правительство КНР обязалось оказывать постоянную поддержку ядерным исследованиям.

Огромные вложенные инвестиции способствовали строительству больших установок. А вот в США ситуация неясная - не потому, что американские исследователи работают недостаточно усердно или ярко, а потому, что финансовая поддержка от правительства США стала нестабильной и часто сокращается", - говорит Цзоу Сяобин.

Физик-ядерщик из пекинского университета Лэй Юань, в свою очередь, предупреждает, что китайским специалистам нужно готовиться к серьёзным испытаниям и трудностям.

Он напоминает, что американские учёные, занимающиеся военной ядерной программой, при разработке своих технологий прошли через сложности и дорогостоящие неудачи. Китайские специалисты ставят перед собой ещё более амбициозные цели, поэтому и препятствия на их пути могут оказаться большими.

Трудности могут быть как технического, так и политического характера. Так, реакцию синтеза сопровождает выделение высокоэнергетичных нейтронов, повреждающих конструкции и оборудование. А создание так называемой чистой термоядерной бомбы приведёт к необходимости переписывания международных договоров по ядерному оружию.

"Но я не думаю, что нам нужно беспокоиться об этом до того, как мы увидим реальную новую бомбу. Технология (её создания) слишком сложна, и пока она остаётся больше фантастикой, чем реальной угрозой", - добавляет Лэй Юань.

В статье "South China Morning Post" выдвинуто предположение, что одной из целей создания Z-машины в Китае является проведение экспериментов в интересах создания чистого термоядерного оружия, не требующего уранового или плутониевого инициатора.

Такое оружие не создаёт долговременного радиоактивного заражения местности при применении.

Напомним, что газета "South China Morning Post", выпускаемая в Гонконге, принадлежит группе "Alibaba" влиятельного китайского бизнесмена Джека Ма. По состоянию на конец ноября 2018 года Джек Ма считался самым богатым человеком в КНР. - Прим. SinoAtom.Ru.

Z-машина (с) sinoatom.ru

17.12.2018
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