Итальянские контейнеризированные сторожевые башни

Как сообщает журнал "Jane's International Defence Review" в статье Christopher F. Foss "Italian Army to receive Leonardo’s containerised FOB protection system" , итальянская компания Leonardo поставила итальянской армии для испытаний элементы первого контейнеризированного комплекса для защиты передовых баз (Forward operating base - FOB), именуемого Аctive defence components (ADC).

Подъемно-раздвижная сторожевая башня из состава созданного итальянской компанией Leonardo контейнеризированного комплекса для защиты передовых баз, именуемого Аctive defence components (ADC). На крыше башни установлен дистационно управляемый боевой модуль Leonardo Oto Hitrole Light с 12,7-мм пулеметом М2НВ (с) Christopher F. Foss / Jane's

Leonardo в декабре 2016 года получила контракт на поставку итальянской армии трех комплектов ADC. В состав каждого комплекта входит контейнеризированный пост управления (Сommand control post - CCP), выполненный в габаритах стандартного 20-футового контейнера (массой 10 тонн) и шесть подъемно-раздвижных сторожевых башен, также выполненных в сложенном состоянии в габаритах 20-футового контейнера (масса 14 тонн).

В настоящее время Leonardo поставила итальянской армии один пост управления ССР и две сторожевые башни, которые проходят войсковые испытания. По завершении испытаний компания поставит остальные заказанные элементы комплектов ADC.

Подъемно-раздвижная сторожевая башня состоит из трех ярусов, в убранном положении втягивающихся друг в друга. В поднятом положении высота башни 8 м, подъем башни занимает пять минут. Башня стандартно необитаемая, хотя опционально в ней может быть размещен личный состав. Каждая башня оснащается собственным резервным дизель-генератором мощностью 12 кВт. На крыше башни установлен дистационно управляемый боевой модуль Leonardo Oto Hitrole Light с круговым обстрелом, который оснащается 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом. Модуль оснащен круглосуточной системой наблюдения и прицеливания, включающей тепловизор, телекамеру с 23-краиным увеличением и лазерный дальномер. Опционально на башне могут быть установлены дополнительные системы наблюдения и датчики.

В башне находится бронекабина для опционального размещения отдельного оператора боевого модуля, а также, в случае необходимости, еще нескольких человек. Бронекабина оснащена бронестеклами и портами для стрельбы из стрелкового оружия. Заявлено, что бронекабина защищает от бронебойно-зажигательных пуль калибра 12,7 мм и может быть дополнительно оснащена экранами против гранат РПГ. Остальные конструкции башни, как заявлено, защищены от огня оружия калибра 5,56 мм.

Контейнеризированный пост управления ССР оснащен командирским пультом управления, а также шестью пультами управления операторов каждой из башен, которые должны стандартно эксплуатироваться в удаленном режиме. Минимальный расчет поста - два человека. Пост управления может получать информацию от разнообразных датчиков и охранных систем по периметру защищаемого объекта, других сторожевых постов, а также от БЛА. Пост управления и башни имеют собственные системы кондиционирования. Электропитание комплекса может осуществляться как от энергосистемы защищаемого объекта, так и от дизель-генераторов башен. Каждый элемент комплекса имеет самовыравнивающуюся систему установки на опорах, так что может быть сгружен с грузового автомобиля в любом пригодном для установки месте.

Пульт дистанционного управления сторожевой башней и ее боевым модулем в контейнеризированном посте управления ССР созданного итальянской компанией Leonardo контейнеризированного комплекса для защиты передовых баз, именуемого Аctive defence components (ADC) (с) Christopher F. Foss / Jane's