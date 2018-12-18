Войти
18.12.2018
bmpd.livejournal.com

Кипр заказал в Израиле второй патрульный корабль

44
0
0
Патрульный корабль Р 61
Патрульный корабль Р 61 Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης (Commodore Andreas Ioannides) израильского проекта OPV 62 (Saar 62) Командования ВМС Национальной гвардии Кипра, 2018 год.
Источник изображения: www.kathimerini.com.cy

Как сообщили киприотские СМИ, министерство обороны Республики Кипр в конце ноября 2018 года заключило контракт с израильской стороной на постройку для Командования ВМС Национальной гвардии Кипра (Διοίκηση Ναυτικού) второго малого патрульного корабля проекта OPV 62 (Saar 62). Корабль должен строиться на предприятии израильской судостроительной компании Israel Shipyards в Хайфе и быть передан Кипру в начале 2020 года.


Напомним, что ранее Israel Shipyards по контракту 2015 года построила для Командования ВМС Национальной гвардии Кипра первый патрульный корабль проекта OPV 62 (Saar 62) под названием Р 61 Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης (Commodore Andreas Ioannides), который был спущен на воду в Хайфе 12 сентября 2017 года и вошел в строй ВМС Национальной гвардии Кипра 15 января 2018 года.


Изначально Кипр заключил контракт стоимостью 100 млн евро с Israel Shipyards на постройку двух патрульных кораблей проекта OPV 62 еще в 2013 году, однако это соглашение по ряду причин не было реализовано, и в 2015 году киприотская сторона перезаключила контракт уже на постройку только одного патрульного корабля проекта OPV 62, но с опционом еще на три. Теперь опцион на один корабль и реализован.


Кипр стал четвертым известным заказчиком патрульных кораблей разработанного Israel Shipyards семейства OPV 62 (Saar 62), выполненного на основе корпусов ранее строившихся верфью для ВМС Израиля больших ракетных катеров типа Saar 4.5. Ранее два патрульных корабля проекта OPV 62 были построены Israel Shipyards для ВМС Экваториальной Гвинеи, и три - для береговой охраны Греции, а с 2011 года реализуется контракт на постройку шести таких кораблей для Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана со сборкой их на судостроительном предприятии в Тюркане близ Баку.


Корабли проекта OPV 62 имеют полное водоизмещение 470 т, длину 61,79 м, ширину 7,62 м и осадку 2,77 м. Трехвальная дизельная энергетическая установка обеспечивает скорость полного хода 32 уз. Дальность плавания 13-узловым ходом достигает 5000 миль, 16-узловым - 3200 миль.

Состав вооружения построенного для Кипра корабля этого проекта Р 61 Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης включает двухзарядную пусковую установку MBDA Simbad с зенитными управляемыми ракетами переносного зенитного ракетного комплекса Mistral 2, две 23-мм одноствольные дистанционно управляемые автоматические артиллерийские установки Rafael Typhoon, использующие 23-мм автоматическую пушку 2А14 (от установки ЗУ-23-2), и два 12,7-мм пулемета.


Помимо патрульного корабля Р 61 Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης проекта OPV 62 (Saar 62), Командование ВМС Национальной гвардии Кипра в настоящее время располагает также полученным в феврале 2017 года 1000-тонным 62-метровым патрульным и учебным кораблем A 620 Αλάσια (Alasia; бывший патрульный корабль и султанская яхта ВМС Омана Q 30 Al Mubrukah) и шестью сторожевыми катерами.

17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Гвинея
Греция
Израиль
Кипр
Оман
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Israel Shipyards
Leonardo
MBDA
Rafael
Проекты
2020-й год
Похожие новости
03.05.2018
Израильский беспилотный летательный аппарат Hermes 900 в Азербайджане
14.09.2017
Кипр получил первый патрульный корабль израильской постройки
10.09.2015
Первый азербайджанский пограничный сторожевой корабль израильского проекта OPV 62
19.03.2013
Танки пересекают границу ("Gazeta Finansowa", Польша)
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 01:25
  • 2
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 18.12 00:38
  • 91
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 00:33
  • 25
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 17.12 23:38
  • 12
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 23:23
  • 1
Минобороны закупит радиогидроакустические и радиотелеметрические буи на 650 млн рублей
  • 17.12 23:22
  • 10
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 23:21
  • 1
Малый ракетный корабль "Мытищи" завершил госиспытания и будет передан ВМФ 17 декабря
  • 17.12 23:17
  • 3
В США объяснили провал российского "Панциря" в Сирии
  • 17.12 23:09
  • 7658
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 21:40
  • 18
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 21:29
  • 1
Сила против скорости: сравнение самолетов России и Украины
  • 17.12 21:24
  • 1
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 17.12 21:05
  • 1
RCN (Колумбия): США говорят, что российские бомбардировщики в Венесуэле — музейные экспонаты
  • 17.12 21:04
  • 3
Посол США назвал Ту-160 в Венесуэле музейными экспонатами
  • 17.12 21:01
  • 1
В неудачах российской ядерной "Булавы" обвинили Украину