Кипр заказал в Израиле второй патрульный корабль

Как сообщили киприотские СМИ, министерство обороны Республики Кипр в конце ноября 2018 года заключило контракт с израильской стороной на постройку для Командования ВМС Национальной гвардии Кипра (Διοίκηση Ναυτικού) второго малого патрульного корабля проекта OPV 62 (Saar 62). Корабль должен строиться на предприятии израильской судостроительной компании Israel Shipyards в Хайфе и быть передан Кипру в начале 2020 года.

Напомним, что ранее Israel Shipyards по контракту 2015 года построила для Командования ВМС Национальной гвардии Кипра первый патрульный корабль проекта OPV 62 (Saar 62) под названием Р 61 Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης (Commodore Andreas Ioannides), который был спущен на воду в Хайфе 12 сентября 2017 года и вошел в строй ВМС Национальной гвардии Кипра 15 января 2018 года.

Изначально Кипр заключил контракт стоимостью 100 млн евро с Israel Shipyards на постройку двух патрульных кораблей проекта OPV 62 еще в 2013 году, однако это соглашение по ряду причин не было реализовано, и в 2015 году киприотская сторона перезаключила контракт уже на постройку только одного патрульного корабля проекта OPV 62, но с опционом еще на три. Теперь опцион на один корабль и реализован.

Кипр стал четвертым известным заказчиком патрульных кораблей разработанного Israel Shipyards семейства OPV 62 (Saar 62), выполненного на основе корпусов ранее строившихся верфью для ВМС Израиля больших ракетных катеров типа Saar 4.5. Ранее два патрульных корабля проекта OPV 62 были построены Israel Shipyards для ВМС Экваториальной Гвинеи, и три - для береговой охраны Греции, а с 2011 года реализуется контракт на постройку шести таких кораблей для Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана со сборкой их на судостроительном предприятии в Тюркане близ Баку.

Корабли проекта OPV 62 имеют полное водоизмещение 470 т, длину 61,79 м, ширину 7,62 м и осадку 2,77 м. Трехвальная дизельная энергетическая установка обеспечивает скорость полного хода 32 уз. Дальность плавания 13-узловым ходом достигает 5000 миль, 16-узловым - 3200 миль.

Состав вооружения построенного для Кипра корабля этого проекта Р 61 Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης включает двухзарядную пусковую установку MBDA Simbad с зенитными управляемыми ракетами переносного зенитного ракетного комплекса Mistral 2, две 23-мм одноствольные дистанционно управляемые автоматические артиллерийские установки Rafael Typhoon, использующие 23-мм автоматическую пушку 2А14 (от установки ЗУ-23-2), и два 12,7-мм пулемета.

Помимо патрульного корабля Р 61 Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης проекта OPV 62 (Saar 62), Командование ВМС Национальной гвардии Кипра в настоящее время располагает также полученным в феврале 2017 года 1000-тонным 62-метровым патрульным и учебным кораблем A 620 Αλάσια (Alasia; бывший патрульный корабль и султанская яхта ВМС Омана Q 30 Al Mubrukah) и шестью сторожевыми катерами.