Таиланд получил фрегат Tachin южнокорейской постройки

14 декабря 2018 года на предприятии южнокорейской судостроительной корпорации Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) в Окпо (Кодже) состоялась церемония передачи ВМС Таиланда построенного DSME фрегата FFG 471 Тachin проекта DW3000F. Корабль должен прибыть в Таиланд в январе 2019 года.

На церемонии передачи ВМС Таиланда построенного южнокорейской судостроительной корпорацией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) фрегата FFG 471 Tachin проекта DW3000F. Окпо (Южная Корея), 14.12.2018 (с) www.facebook.com

Напомним, что ВМС Таиланда подписали контракт с DSME на постройку фрегата FFG 471 Tachin 7 августа 2013 года, стоимость контракта составила 14,997 млрд таиландских бат (около 410 млн долл., без учета стоимости закупаемого отдельно ракетного вооружения). Строительство осуществлялось DSME по специально разработанному экспортному проекту DW3000F. Закладка фрегата Tachin на верфи в Окпо была произведена 16 мая 2016 года, а спуск на воду - уже 23 января 2017 года. Заводские ходовые испытания корабля были начаты в ноябре 2017 года. Контрактным сроком сдачи фрегата был август 2018 года, однако в итоге Tachin был сдан ВМС Таиланда примерно с четырехмесячным опозданием.

Это самый крупный эскортный надводный боевой корабль, построенный в Южной Корее на экспорт. Контракт предусматривал опцион на второй корабль, который должен строиться при содействии DSME в Таиланде, однако данные о его реализации пока отсутствуют. Согласно таиландским источникам, подписание контракта на постройку второго корабля затягивается из-за необходимости проведения для его строительства модернизации военно-морской верфи Mahidol в Саттахипе.

Фрегат Tachin имеет полное водоизмещение 3700 тонн, длину 122,5 м, ширину 14,4 м, и осадку 4,2 м. Энергетическая установка двухвальная комбинированная (два маршевых дизеля и форсажная газовая турбина) нераскрываемого типа и мощности, скорость полного хода 30 уз. Дальность плавания 4000 миль на 18 уз. Экипаж 135 человек.

Вооружение включает восемь противокорабельных ракет Boeing Harpoon Block II, восьмизарядную вертикальную пусковую установку Mk 41 (32 ЗУР Raytheon ESSM), одну 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo (Oto Melara) Super Rapid, две 30-мм артиллерийские установки MSI DS-30M, один 20-мм шестиствольный зенитный артиллерийский комплекс Raytheon Phalanx Mk 15 Block 1B, два 12,7-мм пулемета, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата. В ангаре может базироваться вертолет Sikorsky S-70B Seahawk или Lynx. Фактически Таиланд к настоящему времени заказал лишь неполный комплект ракетного вооружения для корабля (в частности, только пять ракет Harpoon Block II и 22 ЗУР ESSM).

Радиоэлектронное вооружение включает АСБУ Saab 9LV Mk 4, многофункциональный радиолокационный двухдиапазонный комплекс Saab Sea Giraffe AMB (с двумя антеннами), три навигационные РЛС Sperry Marine, две РЛС управления огнем Saab CEROS 200, электронно-оптические системы обнаружения Saab EOS 500 и Elbit Systems CoMPASS, гидроакустический комплекс производства Atlas Electronik с буксируемой ГАС ACTAS и подкильной ГАС DSQS 24C ASO, комплекс РЭБ Harris ES-3601 и комплекс выстреливаемых помех Terma SKWS.

На церемонии передачи ВМС Таиланда построенного южнокорейской судостроительной корпорацией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) фрегата FFG 471 Tachin проекта DW3000F. Окпо (Южная Корея), 14.12.2018 (с) www.facebook.com