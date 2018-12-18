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18.12.2018
Lenta.ru

В США задумались об увеличении флотилии в Черном море

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ВМС США
ВМС США.
Источник изображения: Justin Stumberg / Reuters

Вашингтон изучает возможность направить в Черное море дополнительные корабли. Об этом заявил на брифинге спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает Reuters.

"Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание (...). Увеличить присутствие в Черном море на двусторонней основе или же при содействии ЕС", — цитирует его РИА Новости.

По словам Волкера, важным союзником США является Анкара, играющая крайне значимую роль в регионе. "Мы также хотим работать с Турцией по безопасности в Черном море и свободе судоходства", — сказал он.

Дипломат на брифинге также рассказал о вероятности введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Кроме того, он сообщил о новых грядущих поставках оружия на Украину.

6 декабря сообщалось, что США отправят военный корабль в Черное море на помощь Украине после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу.

17.12.2018
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Страны
Россия
США
Турция
Украина
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