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18.12.2018
Lenta.ru

США усилят Украину

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FGM-148 Javelin
Запуск ракеты американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin расчетом вооруженных сил Украины. 22.05.2018.
Источник изображения: Александр Турчинов

США в ближайшее время начнут новые поставки оружия Киеву. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер на брифинге для прессы в Брюсселе, передает корреспондент "Ленты.ру"

"У нас есть возможность продать дополнительное [военное] оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", — сказал Волкер.

По словам дипломата, Конгресс США рассматривает военную помощь Украине в рамках бюджета на 2019 год.

18 октября Волкер рассказал, что Соединенные Штаты сняли эмбарго на поставки вооружений Киеву и теперь воспринимают Украину в этом вопросе "как нормальное государство".

1 сентября сообщалось, что Вашингтон готов расширить поставки оружия Киеву, в том числе летального.

29 августа стало известно, что Украина запросила у США три комплекса ПВО стоимостью 750 миллионов долларов за единицу, а также беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы.

В апреле на Украину были поставлены американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Объем партии не уточнялся. О том, что президент США Дональд Трамп собирается передать Javelin Киеву, стало известно в конце 2017 года. Тогда источники в Госдепартаменте сообщали, что Украина получит 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

17.12.2018
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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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