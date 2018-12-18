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18.12.2018
ТАСС

Экспозиция открывшегося в Севастополе парка "Патриот" будет посвящена истории ПВО

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Парк "Патриот"
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.
Источник изображения: patriotp.ru

Выставку смогут посетить военнослужащие и их семьи, подшефные школы и юнармейцы

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Экспозиция Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", который открылся в Севастополе, будет рассказывать об истории войск противовоздушной и противоракетной обороны, сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Открытие парка на территории дивизии ПВО Южного военного округа прошло 16 декабря в рамках Дня открытых дверей. Он стал частью федерального проекта - филиалом парка "Патриот", который создан в подмосковной Кубинке.

"Это экспозиция - военной и специальной техники. Это техника противовоздушной обороны, зенитно-ракетных войск. У каждого [филиала] своя "изюминка", мы, например, сделали акцент на технике войск противовоздушной обороны", - рассказал представитель Черноморского флота.

Сейчас выставлены семь образцов техники: комплекс С-300, зенитные установки, радиолокационная установка, командная машина зенитно-ракетных войск, бронированная разведывательно-дозорная машина. Также создан небольшой зал славы, где рассказывает об истории войск ПВО. Планируется, что в будущем экспонатов будет больше - от исторических образцов до современной техники.

"У нас была и ранее задумка открыть подобную выставку. Например, к нам приходят ветераны, и они могут потрогать технику на которой служили, и увидеть, как развивается вооружение. В перспективе, например, будет стоять С-200 - мощная система, которая до сих пор стоит на вооружении у многих стран, но у нас она заменена на С-300 и С-400"

Он уточнил, что выставку смогут посетить военнослужащие и их семьи, подшефные школы и юнармейцы. Для всех желающих попасть на технику можно будет в Дни открытых дверей, а в первой половине 2019 года планируется перенести выставку на открытую территорию в черте города - сейчас ведутся переговоры о выделении такого участка. Предполагается, что первая выставка в парке будет посвящена годовщине образования рода войск и роли сил ПВО в обороне Севастополя 1941-1942 года.

О парке

Первый военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" открылся в Подмосковье в июне 2015 года. В нем создан военно- исторический комплекс "Партизанская деревня", Центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники. При проведении крупных мероприятий количество гостей достигает десятков тысяч, в том числе и из иностранных государств.

16.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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