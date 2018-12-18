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18.12.2018
ТАСС

Около 100 новых образцов вооружения поступят в РВСН до конца года

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Военнослужащие РВСН. Архивное фото
Военные учения военнослужащих РВСН. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

В части стратегических войск поступают, в частности, роботизированные комплексы, беспилотники и ракеты "Ярс"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Около 100 новых образцов вооружения, в том числе ракеты "Ярс", поступят в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца 2018 года. Об этом сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

По его словам, в рамках плана строительства РВСН на 2016-2021 годы в части стратегических войск поступают, в частности, роботизированные комплексы и беспилотники, новые средства связи, инженерная техника, средства радиоэлектронной борьбы.

"До конца года в войска планируется поставить около 100 новых образцов вооружения, среди которых ракетные комплексы "Ярс" стационарного и мобильного базирования", - сказал командующий. Он добавил, что это позволит завершить перевооружение полка в Йошкар-Олинской ракетной дивизии, продолжить перевооружение Козельского соединения и довести долю современного вооружения в составе группировки РВСН до 70%.

Как сообщил ТАСС в конце ноября источник в военном ведомстве, в настоящее время в Козельском ракетном соединении РВСН завершено перевооружение на "Ярсы" первого полка.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".

В России в понедельник отмечается День РВСН.

17.12.2018
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