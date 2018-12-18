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18.12.2018
ТАСС

В Минобороны заявили, что инфраструктура для ракетного комплекса "Сармат" уже готова

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Тимур Иванов
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.
Источник изображения: МО РФ

Замминистра обороны Тимур Иванов в интервью "Коммерсанту" также сообщил, что для ВКС РФ реконструировали 19 аэродромов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Инфраструктура для развертывания межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" полностью подготовлена в России, сообщил замминистра обороны России Тимур Иванов в интервью газете "Коммерсантъ", вышедшем в понедельник.

"За последние годы мы создали современную инфраструктуру для размещения комплексов "Ярс", уже готова инфраструктура для ракетного комплекса "Сармат", введены сложнейшие объекты, и уже стоят на боевом дежурстве радиолокационные станции высокой заводской готовности", - приводит издание слова замминистра обороны.

Иванов добавил, что для Воздушно-космических сил РФ реконструировали 19 аэродромов, для военно-морского флота построили 11 гидротехнических сооружений и 23 объекта береговой инфраструктуры. "Результаты очень серьезные, темпы и объемы работ по созданию инфраструктуры будем наращивать", - заключил он.

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - около 200 тонн, забрасываемый вес - около 10 тонн. В конце декабря 2017 года СМИ сообщили о первом успешном бросковом испытании "Сармата".

17.12.2018
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