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18.12.2018
ТАСС

Эксперт назвал преимущества подлодки класса "Борей" перед американской "Вирджинией"

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РКСН «Александр Невский»
Церемония торжественного поднятия Военно-морского флага России на атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения К-550 «Александр Невский» проекта 955. Северодвинск, 23.12.2013.
Источник изображения: Олег Кулешов

В НИЦ "Курчатовский институт" отметили, что шумность российского ракетного подводного крейсера в два раза ниже, чем у подлодки США

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Шумность стратегического подводного ракетного крейсера проекта "Борей" в два раза ниже, чем у американской подлодки "Вирджиния". Об этом в понедельник журналистам рассказал директор НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов на круглом столе по случаю 60-летия атомного подводного флота России.

"Была проделана огромная работа по снижению шумности лодок и снижению физических полей. Шумность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей" в пять раз ниже по сравнению с многоцелевыми АПЛ "Щука-Б" третьего поколения и в два раза ниже, чем у американской "Вирджинии", - сказал Благов.

Подлодки проектов 955 и 955А ("Борей" и "Борей-А" соответственно) разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин". На "Севмаше" в Северодвинске (Архангельская область) продолжается строительство серии из восьми единиц.

Отличия проектов 955 и 955А неизвестны, однако, по данным открытых источников, на "Борее-А", по сравнению с предшественниками, модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются лучшей скрытностью.

17.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
Курчатовский институт
Севмаш
Проекты
955 Борей
971 Щука-Б
Virginia АПЛ
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