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18.12.2018
ТАСС

Путин 18 декабря в Минобороны подведет итоги работы ведомства за год

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Также президент определит основные направления дальнейшего развития Вооруженных Сил страны

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 18 декабря примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

"Верховный Главнокомандующий в своем выступлении даст оценку ходу военного строительства и деятельности Вооруженных Сил в 2018 году, определит основные направления их дальнейшего развития", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Ожидается, что Путин также вручит государственные награды особо отличившимся объединениям, учебным заведениям и воинским частям.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, в работе расширенной коллегии, которая соберется в Национальном центре управления обороной в Москве, примут участие главнокомандующие видами и командующие родами войск, руководители центральных органов военного управления, командный состав военных округов, флотов, объединений и отдельных соединений Вооруженных Сил РФ. На заседание также приглашены представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания, ряда других федеральных органов государственной власти, а также представители ветеранских и общественных организаций.

17.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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