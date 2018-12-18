Новая артиллерийская система "Лотос" пройдет заключительные испытания в 2019 году

Также испытания пройдет машина управления огнем "Завет-Д", отметили в Минобороны

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Перспективная артиллерийская система "Лотос" и машина управления огнем "Завет-Д" пройдут испытания в 2019 году, после чего будут приняты на вооружение Воздушно-десантных войск, говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в понедельник.

"В 2019 году перед принятием на вооружение Воздушно-десантных войск к заключительным государственным испытаниям подойдут... 120-мм самоходно-артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" и машина управления артиллерийским огнем "Завет-Д", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, перспективное орудие "Лотос" при поступлении на вооружение артиллерийских подразделений ВДВ заменит орудие "Нона" калибра 120 мм.

Обе системы вооружений будут обладать способностью транспортировки самолетами военно-транспортной авиации и десантирования парашютным способом.

Проект "Лотос" является развитием и заменой проекта "Зауралец", в рамках которого предполагалось создать новое самоходное артиллерийское орудие для ВДВ. Основным вооружением "Лотоса" станет орудие калибра 120 мм, при этом будет серьезно модернизирован его артиллерийский выстрел, который по своему могуществу немного уступит выстрелу из калибра 152 мм.