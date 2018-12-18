Войти
18.12.2018
ТАСС

Новая артиллерийская система "Лотос" пройдет заключительные испытания в 2019 году

38
0
0
Лотос
Модель самоходного артиллерийского комплекса для ВДВ "Лотос".
Источник изображения: "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

Также испытания пройдет машина управления огнем "Завет-Д", отметили в Минобороны

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Перспективная артиллерийская система "Лотос" и машина управления огнем "Завет-Д" пройдут испытания в 2019 году, после чего будут приняты на вооружение Воздушно-десантных войск, говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в понедельник.

"В 2019 году перед принятием на вооружение Воздушно-десантных войск к заключительным государственным испытаниям подойдут... 120-мм самоходно-артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" и машина управления артиллерийским огнем "Завет-Д", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, перспективное орудие "Лотос" при поступлении на вооружение артиллерийских подразделений ВДВ заменит орудие "Нона" калибра 120 мм.

Обе системы вооружений будут обладать способностью транспортировки самолетами военно-транспортной авиации и десантирования парашютным способом.

Проект "Лотос" является развитием и заменой проекта "Зауралец", в рамках которого предполагалось создать новое самоходное артиллерийское орудие для ВДВ. Основным вооружением "Лотоса" станет орудие калибра 120 мм, при этом будет серьезно модернизирован его артиллерийский выстрел, который по своему могуществу немного уступит выстрелу из калибра 152 мм.

17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
13.03.2018
В Туле готовят к серийному производству двухсредный автомат
20.02.2018
На юге России началась проверка 49-й общевойсковой армии
06.03.2017
Военные готовятся к похоронам
25.01.2017
У Ил-112 растут крылья
24.07.2014
Специалисты российской военной базы в Абхазии осваивают новые мобильные мастерские по ремонту ВиВТ
23.10.2009
Новости "Интерполитех-2009". Высокие технологии на службе безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 00:38
  • 91
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 00:33
  • 25
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 18.12 00:28
  • 1
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 17.12 23:38
  • 12
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 23:23
  • 1
Минобороны закупит радиогидроакустические и радиотелеметрические буи на 650 млн рублей
  • 17.12 23:22
  • 10
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 23:21
  • 1
Малый ракетный корабль "Мытищи" завершил госиспытания и будет передан ВМФ 17 декабря
  • 17.12 23:17
  • 3
В США объяснили провал российского "Панциря" в Сирии
  • 17.12 23:09
  • 7658
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 21:40
  • 18
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 21:29
  • 1
Сила против скорости: сравнение самолетов России и Украины
  • 17.12 21:24
  • 1
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 17.12 21:05
  • 1
RCN (Колумбия): США говорят, что российские бомбардировщики в Венесуэле — музейные экспонаты
  • 17.12 21:04
  • 3
Посол США назвал Ту-160 в Венесуэле музейными экспонатами
  • 17.12 21:01
  • 1
В неудачах российской ядерной "Булавы" обвинили Украину