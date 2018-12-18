Космические скафандры: Россия на шаг обогнала США (Der Standard, Австрия)

«Жизнь астронавтов зависит от скафандров, дающих им возможность безопасно работать в экстремальных условиях», — приводит австрийская «Штандард» слова генерального инспектора НАСА. НАСА разрабатывает новые скафандры, но Россия на шаг обогнала американцев, создав «Орлан-МКС». Новая модель уже испытана в работе, в то время как новые скафандры НАСА будут готовы лишь через несколько лет.

Услышав слова "космические технологии", всегда думаешь, что речь идет о будущем, но на самом деле с этим понятием связано и многое из прошлого. Космические "челноки" НАСА летали с бортовыми компьютерами, которые в конце эры шаттлов уже безнадежно устарели и поэтому могли считаться малоэффективными. Российская программа "Союз" базируется на технологии, которая была разработана еще в советские времена и которую с тех пор пытались модернизировать лишь с помощью небольших усовершенствований. Также и скафандры, применяемые экипажами Международной космической станции при работе в открытом космосе, не являются новейшими разработками. "Космические скафандры, которыми пользуются сейчас астронавты на МКС, были разработаны более чем 40 лет назад и собственно давно перешагнули отведенный им срок эксплуатации в 15 лет", - такое заключение сделала недавно команда экспертов американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА.

"Жизнь астронавтов зависит от скафандров, дающих им возможность безопасно работать в экстремальных условиях", - говорится в заключение генерального инспектора НАСА. Чем старее скафандры, тем больше риск.

Драма с Пармитано

Это драматическим образом подтвердило происшествие с итальянским астронавтом Лукой Пармитано пять лет назад. Во время одной операции в открытом космосе он, как и все европейские астронавты до него, был одет в американский скафандр, который чуть не стал причиной трагедии: сначала в скафандре отказал сенсор углекислого газа, потом астронавт ощутил воду на затылке, а в конце вода уже текла по его лицу.

Пармитано отделался испугом, тем не менее эксперимент пришлось прервать, скафандр подвергли самой тщательной проверке. Вероятной причиной неполадки стал засор какого-то насоса. Этот случай показал, что американские скафандры находятся в критическом состоянии.

Статус кво

Каждый космический скафандр вместе с перчатками и шлемом весит на земле 127 килограммов, что в условиях космической невесомости не имеет значения. Скафандры защищают астронавтов от экстремальных температур, которые могут колебаться от 160 градусов минус до 120 градусов плюс. Скафандры всегда белые, чтобы отражать солнечные лучи. Кроме того, скафандры, состоящие из более десятка слоев, призваны защищать астронавтов от излучения. Надевание скафандра, подвергшегося тщательной предварительной проверке, длится приблизительно три четверти часа и невозможно без помощи других членов экипажа. По словам пресс-атташе NASA Кайла Херринга (Kyle Herring), сейчас на борту МКС находятся четыре скафандра. "По размеру они могут быть подогнаны под любого астронавта. Они были разработаны в эру шаттлов, после каждой операции в открытом космосе их чистят, проверяют и используют вновь".

Новое поколение

В настоящее время NASA разрабатывает новые скафандры, но, как говорят, пока они будут готовы для тестирования, могут пройти годы. Россия на шаг обогнала американцев, создав "Орлан-МКС" - скафандр новой модели с автоматической системой охлаждения. Если произойдет утечка жидкостей, то раздастся предупредительный сигнал. Благодаря использованию новых материалов срок службы скафандров увеличился, утверждают в российской корпорации по космической деятельности Роскосмос.

Во время последних внекорабельных работ на МКС Олег Кононенко и Сергей Прокопьев парили в космосе в новых скафандрах. А ранее их уже надевали другие космонавты, когда выходили в открытый космос. Во время предполетных тренировок в так называемом Звездном городке под Москвой и американские астронавты смогут опробовать скафандры новой модели. В следующем году на международную космическую станцию должен быть доставлен еще один "Орлан-МКС".

Комментарии читателей

Sir Harry

Драма с Пармитано

Тут я кое-что не понял. При описании "драмы" проводится мысль, что насос в скафандре не сработал, потому что был разработан 40 лет назад. Однако "критическое состояние" скафандров объясняется не тем, что они были разработаны много лет назад, а тем, что их слишком долго использовали без капитальной диагностики или технического обслуживания.

Sir Harry

Российская программа "Союз" базируется на технологии, которая была разработана еще в советские времена и которую с тех пор пытались модернизировать лишь с помощью небольших усовершенствований.

А разве русские пару лет назад не заменили прежнюю систему управления капсулы "Союз" на цифровую? У них даже были какие-то проблемы при первом использовании. Сейчас, кажется, все наладилось.

Это уже не "незначительные усовершенствования", а действительно значительная модернизация. То, что касается "железа", то тут я не вижу в современных приборах принципиально новых решений. Это все те же более или менее конические капсулы, которые при возвращении должны войти в атмосферу Земли по баллистической траектории. Капсулы стали, правда, больше по размеру. Но в остальном… Ничего сенсационного.

Поэтому меня удивляет, что капсулы разрабатывают годами.

Gunnery Sergeant Hartman

… значительная модернизация

Аналоговое управление заменили на цифровое. Но во всем остальном это детище Сергея Павловича Королева.

Очень много делается для совершенствования ракет-носителей и двигателей. Следующей большой разработкой станет двигатель "Блю ориджин" (Blue Origin) на жидком метане. Важно, конечно, и создание аппаратов многоразового использования.

Также и в системах транспортировки экипажей работы ведутся в направлении создания аппаратов многоразового использования. И форма тут особого значения не имеет. Хотя особенно американцы трудятся над тем, чтобы капсулы при возвращении стали управляемыми и чтобы они имели форму, которая позволит им изменять траекторию полета.

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