"Бардак" наводит порядок: бронированные ветераны служат в Сирии

Сирийские подразделения, занимающиеся обеспечением правопорядка, продолжают эксплуатацию советских БРДМ-2. Фотографии боевых разведывательно-дозорных машин в характерном полицейском сине-голубом камуфляже разместил в Twitter Иван Сидоренко.

#Syria #Damascus Brigadier Ahmed Refaat Deeb, commander of the security forces and Colonel Ammar Debs, commander of the Special Tasks Unit in Damascus, conducted an inspection tour On the training courses currently held in the Special Tasks Unit in Damascus pic.twitter.com/X87sptpCxm — IvanSidorenko1 (@IvanSidorenko1) 13 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2018 Рі.

Техника запечатлена в парке одного из учебных подразделений в районе Дамаска.

В настоящее время "бардаки" в составе сил безопасности продолжают применяться для разведки, сопровождения колонн и патрулирования улиц.

БРДМ-2 состоят на вооружении силовых структур этой страны уже более 45 лет. Они были задействованы во всех вооруженных конфликтах последних десятилетий: это события октября 1973 года, гражданская война в Ливане, бои с израильскими силами вторжения в 1982 году.

К началу обострения обстановки в самой Сирии большая часть оставшихся на ходу таких бронемашин осталась в составе местного МВД. Что же касается армейской техники, то самоходные противотанковые комплексы "Малютка", "Конкурс" и зенитные ракетные "Стрела-1" были отправлены на базы хранения.

Но со временем из-за больших потерь в бронетехнике военные были вынуждены вернуть в строй БРДМ-2. Машины были подвергнуты модернизации, они получили дополнительную защиту, новое вооружение, в том числе пулеметы ДШК, "Утес" и автоматические гранатометы АГС-17.

Недавно стало известно о возвращении в строй боевых машин противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" 9П148.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев