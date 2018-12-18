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18.12.2018
Российская газета

"Бардак" наводит порядок: бронированные ветераны служат в Сирии

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БРДМ-2
БРДМ-2.
Источник изображения: rg.ru

Сирийские подразделения, занимающиеся обеспечением правопорядка, продолжают эксплуатацию советских БРДМ-2. Фотографии боевых разведывательно-дозорных машин в характерном полицейском сине-голубом камуфляже разместил в Twitter Иван Сидоренко.

Техника запечатлена в парке одного из учебных подразделений в районе Дамаска.

В настоящее время "бардаки" в составе сил безопасности продолжают применяться для разведки, сопровождения колонн и патрулирования улиц. 

БРДМ-2 состоят на вооружении силовых структур этой страны уже более 45 лет. Они были задействованы во всех вооруженных конфликтах последних десятилетий: это события октября 1973 года, гражданская война в Ливане, бои с израильскими силами вторжения в 1982 году. 

К началу обострения обстановки в самой Сирии большая часть оставшихся на ходу таких бронемашин осталась в составе местного МВД. Что же касается армейской техники, то самоходные противотанковые комплексы "Малютка", "Конкурс" и зенитные ракетные "Стрела-1" были отправлены на базы хранения.

Но со временем из-за больших потерь в бронетехнике военные были вынуждены вернуть в строй БРДМ-2. Машины были подвергнуты модернизации, они получили дополнительную защиту, новое вооружение, в том числе пулеметы ДШК, "Утес" и автоматические гранатометы АГС-17.

Недавно стало известно о возвращении в строй боевых машин противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" 9П148.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Ливан
Сирия
Продукция
9M14 Малютка
АГС-17
БРДМ-2
Конкурс
Проекты
Военные учения
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