Российские и китайские ракеты вынудят США отказаться от авианосцев

11 американских суперавианосцев, вызывающие зависть у многих стран, могут оказаться бесполезными в военном конфликте с Россией или Китаем.

Как пишет американский портал Business Insider, эти корабли уже превратились в мистические символы, которые становится слишком страшно потерять. В публикации говорится о том, что авианосцы класса Nimitz возвышаются над ватерлинией на 40 метров, их длина составляет 300 метров, а водоизмещение - 100 000 тонн, то есть, по сути, они уже являются не кораблями, а плавучими городами-аэродромами.

На борту одного такого монстра, снабженного ядерным реактором, находится около 80 самолетов и более 5000 моряков, морпехов и пилотов. Каждый авианосец стоит свыше 4,5 миллиардов долларов. В итоге во время серьезного военного противостояния значение гигантского авианосца и жизнь экипажа могут оказаться бесценными для США.

"Авианосцы переросли рамки обычных военно-морских платформ и стали почти мистическими символами американской национальной мощи. Они являются символом нации, ее величия", - считает бывший капитан военно-морских сил США Джерри Хендрикс. Между тем Россия и Китай создают ракеты, специально предназначенные для уничтожения авианосцев и способные потопить эти корабли с расстояния, значительно превышающего радиус действия их палубной авиации. Business Insider не понимает, как в такой ситуации авианосцы могут применить свою мощь в реальных боевых условиях.

По подсчетам бывшего специального помощника начштаба ВМС США Брайана Кларка, при самых благоприятных условиях ударная группа авианосца способна сбить 450 ракет. А Китай, например, может нанести удар 600 ракетами с расстояния 1600 километров. При этом не учитываются возможности российских противокарабельных ракет, в том числе и гиперзвуковых.

Автор публикации подчеркивает, что потеря даже одного авианосца вызвала бы у США шок. По этой причине, а также из-за опасений утратить национальный престиж и даже политическую власть, у президента США может не хватить решимости использовать авианосец на наиболее опасных участках, несмотря на рекомендации генералов.

Американске эксперты призывают воспринимать авианосцы как средство ведения войны, которые могут быть потеряны, а не как "мистических единорогов". Хотя высказывается мнение и о том, что потенциальный противник без крайней необходимости не станет топить американские авианосцы, опасаясь ответного удара. Впрочем, пока специалисты яростно спорят о пользе и беполезности суперавианосцев, США продолжают строить эти огромные и дорогие корабли-аэродромы.

Напомним, ранее американские СМИ назвали основные причины, по которым ВМС США потерпят поражение в случае военного противостояния с Россией.

Руслан Мельников