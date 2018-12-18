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18.12.2018
Российская газета

Убийца танков: в США обратили внимание на ракету "Бронебойщик"

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Ка-52
Ка-52.
Источник изображения: Алексей Михеев / РИА Новости

Опытно-войсковая эксплуатация российской неуправляемой ракеты "воздух-поверхность" С-8ОФП начнется в 2019 году.

Публикацию о новой ракете подготовил американский журнал The National Interest. "Новая российская ракета может оказаться настоящим убийцей танков", гласит заголовок статьи.

С-8ОФП "Бронебойщик" - последнее на данный момент прибавление в семействе советских ракет С-8, которые начали производить более 40 лет назад. Снаружи новинка практически неотличима от своих предшественниц, ключевые изменения кроются внутри. Новый двигатель стал не только мощнее, но и компактнее, что позволило применить более тяжелую боеголовку. В результате ракета может похвастаться как большой огневой мощью, так и увеличенной до 6000 метров дальностью.

Новая модификация С-8 получила взрыватель, который можно настроить так, чтобы боеприпас срабатывал перед преградой, при ударе об нее или уже за ней. То есть ракета может сначала пробить препятствие, находящееся на пути, а затем поразить цель. Это серьезно увеличило эффективность "Бронебойщика", предназначенного для уничтожения как статичных целей, так и колонн бронетехники. Мощная боеголовка без труда справится с бронированными целями, уверен автор публикации Марк Эпископос.

Как и недавно появившаяся российская бомба "Дрель", С-80ОФП предназначена в первую очередь для использования в ходе ассиметричных конфликтов, а не для работы в зоне ответственности современных систем ПРО. Впрочем, пока неизвестно, можно ли оснастить новую ракету системой наведения и планируется ли это делать.

"Бронебойщик" может применяться самолетами Су-24, Су-25, Су-27, а также вертолетами Ми-8, Ми-24, Ка-50 и Ка-52.

Прототипы ракеты показывали на нескольких оружейных выставках, что говорит об ее экспортном потенциале, пишет NI.

Напомним, что в настоящий момент работы по "Бронебойщику" продолжаются, но уже в другом калибре. Новая 130-мм ракета получила название "Монолит".



 Илья Максимов

17.12.2018
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Россия
США
Продукция
Ка-50
Ка-52
Ми-24
Ми-8
ПБК-500У
С-8
Су-24
Су-25
Су-27
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