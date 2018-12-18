В России начали разработку новой ракеты с экспортируемым в США двигателем
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия начала разработку новой перспективной ракеты с жидкостным двигателем РД-180, который применяют на американской Atlas-5, сообщает предприятие "Энергомаш" со ссылкой на гендиректора Игоря Арбузова.
Ранее о том, что поставляемый в США двигатель РД-180 используют при создании новой ракеты-носителя, РИА Новости рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Как сообщили агентству в пресс-службе госкорпорации, также рассматривается проект сверхтяжелой ракеты-носителя грузоподъемностью 103 тонны с центральным блоком с РД-180 и шестью боковыми блоками с РД-171.
Российские двигатели для американских ракет
Москва поставляет Вашингтону два типа двигателей: РД-180 для ракет-носителей Atlas V и РД-181 для Antares. Как заявлял глава "Роскосмоса", США будут покупать их еще более трех лет.
На прошлой неделе НПО "Энергомаш" сообщил, что в начале декабря Соединенные Штаты получили три двигателя РД-181.
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