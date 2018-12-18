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18.12.2018
РИА Новости

В России начали разработку новой ракеты с экспортируемым в США двигателем

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Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото
Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия начала разработку новой перспективной ракеты с жидкостным двигателем РД-180, который применяют на американской Atlas-5, сообщает предприятие "Энергомаш" со ссылкой на гендиректора Игоря Арбузова.

Ранее о том, что поставляемый в США двигатель РД-180 используют при создании новой ракеты-носителя, РИА Новости рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Как сообщили агентству в пресс-службе госкорпорации, также рассматривается проект сверхтяжелой ракеты-носителя грузоподъемностью 103 тонны с центральным блоком с РД-180 и шестью боковыми блоками с РД-171.

Российские двигатели для американских ракет

Москва поставляет Вашингтону два типа двигателей: РД-180 для ракет-носителей Atlas V и РД-181 для Antares. Как заявлял глава "Роскосмоса", США будут покупать их еще более трех лет.

На прошлой неделе НПО "Энергомаш" сообщил, что в начале декабря Соединенные Штаты получили три двигателя РД-181.

17.12.2018
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Россия
США
Продукция
Antares РН
Atlas V
РД-170
РД-180
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
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Рогозин Дмитрий
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