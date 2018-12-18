Швеция представила Болгарии обновленное предложение по поставке истребителей "Грипен"

ЦАМТО, 17 декабря. По заявлению директора по экспорту и международным связям Агентства по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) Йоакима Валлина, шведское правительство удешевило свое предложение по поставке истребителей "Грипен" ВВС Болгарии и теперь предлагает 10 вместо 8 самолетов по той же стоимости.

По информации болгарского новостного ресурса Dnevnik.bg, к 14 декабря три финалиста проводимого МО Болгарии тендера должны были ответить на вопросы Министерства обороны, с целью "улучшения" своих предложений. В рамках конкурса Италия предлагает бывшие в эксплуатации истребители "Тайфун" Транш.1, США – новейшую версию F-16V Блок.70, Швеция – новые JAS-39C/D "Грипен".

По информации Й.Валлина, обновленное предложение включает все обязательные требования Болгарии, не предполагает увеличения бюджета проекта и предусматривает поставку первых истребителей в течение 24 месяцев после подписания контракта.

Одобренный парламентом Болгарии инвестиционный проект приобретения боевых самолетов нового типа предусматривает покупку 8 истребителей общей стоимостью 1,8 млрд. левов. В эту сумму входит покупка самолетов, наземных средств обслуживания и вооружения, подготовка пилотов и технических специалистов, а также техническое обслуживание в течение 3 лет. Оплата будет пролонгирована на 9 лет. На втором этапе проекта планируется приобрести еще восемь истребителей и окончательно снять с вооружения МиГ-29. По крайней мере, два истребителя должны быть поставлены в течение двух лет после подписания контракта, а все самолеты первой партии должны быть переданы в течение трех лет после первой поставки.

Основным конкурентом Швеции являются США с новым F-16V. Примечательно, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что он не вмешивается в работу комиссии по оценке предложений претендентов. Тем не менее, недавно он публично заявил, что, по его мнению, новый F-16 гораздо лучше, чем любой другой предложенный самолет.

По заявлению представителя компании-производителя F-16V, Lockheed Martin и правительство США также намерены сократить стоимость и сроки поставки истребителей для ВВС Болгарии по сравнению с ранее переданным предложением. По неофициальной информации, на текущий момент стоимость предложения США превышает выделенный на закупку новых самолетов бюджет. Три недели назад компания также заявила, что не сможет поставить первые самолеты Болгарии в течение двух лет.

Как сообщал ЦАМТО, Народное собрание (парламент) Болгарии 8 июня 2018 года поддержало реализацию нового проекта покупки 8 истребителей для замены устаревших МиГ-29 ВВС страны. Результаты проведенного в 2017 году конкурса, победителем которого стала шведская Saab, были аннулированы. На новую закупку выделено 1,8 млрд. левов (1,08 млрд. долл.).

Министерство обороны Болгарии 3 июля этого года направило семи странам (США, Израиль, Португалия, Германия, Италия, Франция и Швеция) запросы о предложениях в рамках тендера, ответы на которые требовалось представить к 1 октября. Свои предложения к указанному сроку передали США, Швеция и Италия. После обработки полученных данных назначенная премьер-министром рабочая группа провела переговоры с представителями стран и компаний-производителей, представивших свои предложения, о возможностях их "улучшения". Итоги работы комиссии будут переданы министру обороны, а затем представлены правительству для принятия политического решения о реализации проекта.

Как сообщалось ранее, контракт планируется подписать в течение 60 дней после объявления победителя тендера.