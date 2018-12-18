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18.12.2018
ЦАМТО

ОАО "Авиасалон" определено единственным официальным устроителем МАКС-2019

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Истребитель МиГ-29К
Истребитель МиГ-29К на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском © Сергей Бобылев/ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 17 декабря. ОАО "Авиасалон" в соответствии с договором с Минпромторгом РФ определено единственным официальным устроителем МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в г.Жуковский.

Согласно договору, Минпромторг России "поручает ОАО "Авиасалон" самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнять организационно-технические, информационные, рекламные и иные мероприятия по подготовке и проведению МАКС-2019".

МАКС-2019 проводится в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 30 октября 2017 года №2403-р "Об утверждении перечней международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2018-2019 годах". Согласно актуальной версии документа, введенной распоряжением правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. №2523-р, организаторами мероприятия определены Минпромторг России и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", срок и место проведения салона – август-сентябрь 2019 года, г.Жуковский Московской области.

ОАО "Авиасалон", ведущее историю с февраля 1992 года, является официальным устроителем Международных авиационно-космических салонов МАКС, проводимых в подмосковном г.Жуковский с 1993 года, а также выступило исполнительной дирекцией специализированной отраслевой выставки "Мосаэрошоу-92". Общество являлось устроителем Международных форумов "Технологии в машиностроении" и выставок вооружений и военной техники "Оборонэкспо", других мероприятий.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ОАО "Авиасалон".

17.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Проекты
МАКС-20XX
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