Тринадцать военных вертолетов и самолетов РФ обеспечат посадку "Союз МС-09" в Казахстане

Ранее сообщалось, что два вертолета Ми-8 вылетели в Казахстан для проведения разведки района предполагаемого приземления капсулы

ТАСС, 17 декабря. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа вылетела в Казахстан для обеспечения встречи космонавтов, посадка "Союз МС-09" запланирована 20 декабря. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой военного округа в понедельник.

"Всего в обеспечении посадки "Союз МС-09" задействованы десять вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26, 22 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 200 человек личного состава. Поисково-спасательная группа выдвинулась в Казахстан", - отмечается в сообщении.

В военном округе добавили, что транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Центрального военного округа вылетели на оперативные аэродромы в Казахстане с военного аэродрома Упрун в Челябинской области. "Четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии были переброшены к месту посадки транспортными самолетами Ан-12 и две машины выдвинулись своим ходом в запасной район посадки", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что два вертолета Ми-8 вылетели в Казахстан для проведения разведки района предполагаемого приземления капсулы.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09" запланирована на 20 декабря 2018 года в казахстанских степях недалеко от города Жезказган. На землю вернутся космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт ЕСА Александер Герст и Астронавт NASA Серена Ауньон.