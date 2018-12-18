Войти
18.12.2018
Военное обозрение

Перед госкомпаниями поставлена задача планового перехода на российский софт

35
0
0

Стало известно о требованиях руководства страны к государственным компаниям в плане оснащения компьютерным софтом. Газета "Ведомости" сообщает, что первый вице-премьер российского правительства (он же – министр финансов) Антон Силуанов представил директиву, в которой говорится о необходимости предъявить чёткий план по переходу к использованию отечественного программного обеспечения.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Фактически речь идёт о продолжении поддержки курса на импортозамещение. При этом в данной ситуации вопрос касается стратегически важной отрасли – использования компьютерных программ российскими госкомпаниями.

Сообщается, что к 2021-2022 годам государственные компании России должны перейти на использование как минимум 50% отечественного программного обеспечения – по всем основным его классам. В этом заключается поставленная правительством задача.

Ранее в прессе публиковались данные о том, что в 2017 году объёмы использования российского программного обеспечения в сфере российского бизнеса составляли не более 15%. Конкретно по госкомпаниям данных нет.

Основная задача при переходе на отечественный софт для госкомпаний РФ связана с обеспечением информационной безопасности. Учитывая все последние сводки об уязвимостях, которые дают возможность фактически ставить компьютерную технику под внешнее управление, задача выглядит крайне важной. При этом нужно учитывать и такой фактор, как способность обеспечить компании именно российским софтом – не только качественным, но конкурентоспособным в ценовом смысле. Если бы такой софт был в достаточном объёме представлен на российском рынке сегодня, то компании и сами бы переходили на него, учитывая те самые конкурентные преимущества.

17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Силуанов Антон
Проекты
ИТ
Похожие новости
18.12.2018
Российские госкомпании принудят к импортозамещению
23.07.2015
Подведены итоги деятельности Корпорации за 2014 год
27.01.2014
Оружие, призванное побеждать
21.12.2011
Минкомсвязи за 2 дня разработало программу видеонаблюдения за выборами президента
30.03.2009
Председатель Правительства России В.В.Путин провел заседание Президиума Правительства Российской Федерации.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 00:38
  • 91
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 00:33
  • 25
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 18.12 00:28
  • 1
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 17.12 23:38
  • 12
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 23:23
  • 1
Минобороны закупит радиогидроакустические и радиотелеметрические буи на 650 млн рублей
  • 17.12 23:22
  • 10
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 23:21
  • 1
Малый ракетный корабль "Мытищи" завершил госиспытания и будет передан ВМФ 17 декабря
  • 17.12 23:17
  • 3
В США объяснили провал российского "Панциря" в Сирии
  • 17.12 23:09
  • 7658
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 21:40
  • 18
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 21:29
  • 1
Сила против скорости: сравнение самолетов России и Украины
  • 17.12 21:24
  • 1
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 17.12 21:05
  • 1
RCN (Колумбия): США говорят, что российские бомбардировщики в Венесуэле — музейные экспонаты
  • 17.12 21:04
  • 3
Посол США назвал Ту-160 в Венесуэле музейными экспонатами
  • 17.12 21:01
  • 1
В неудачах российской ядерной "Булавы" обвинили Украину