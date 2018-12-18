Перед госкомпаниями поставлена задача планового перехода на российский софт

Стало известно о требованиях руководства страны к государственным компаниям в плане оснащения компьютерным софтом. Газета "Ведомости" сообщает, что первый вице-премьер российского правительства (он же – министр финансов) Антон Силуанов представил директиву, в которой говорится о необходимости предъявить чёткий план по переходу к использованию отечественного программного обеспечения.

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Фактически речь идёт о продолжении поддержки курса на импортозамещение. При этом в данной ситуации вопрос касается стратегически важной отрасли – использования компьютерных программ российскими госкомпаниями.

Сообщается, что к 2021-2022 годам государственные компании России должны перейти на использование как минимум 50% отечественного программного обеспечения – по всем основным его классам. В этом заключается поставленная правительством задача.

Ранее в прессе публиковались данные о том, что в 2017 году объёмы использования российского программного обеспечения в сфере российского бизнеса составляли не более 15%. Конкретно по госкомпаниям данных нет.

Основная задача при переходе на отечественный софт для госкомпаний РФ связана с обеспечением информационной безопасности. Учитывая все последние сводки об уязвимостях, которые дают возможность фактически ставить компьютерную технику под внешнее управление, задача выглядит крайне важной. При этом нужно учитывать и такой фактор, как способность обеспечить компании именно российским софтом – не только качественным, но конкурентоспособным в ценовом смысле. Если бы такой софт был в достаточном объёме представлен на российском рынке сегодня, то компании и сами бы переходили на него, учитывая те самые конкурентные преимущества.