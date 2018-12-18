В КНР обсуждается появление палубного варианта истребителя пятого поколения J-31

Китайская авиастроительная корпорация Shenyang Aircraft представила некоторые дополнительные сведения о новейшем истребителе FC-31, который также известен как J-31 "Кречет". Фото в том числе.

Источник изображения: Shenyang Aircraft

Это истребитель пятого поколения – вторая программа КНР наряду с J-20.

Представленные корпорацией фото говорят о том, что Shenyang Aircraft занимается созданием J-31 в палубной модификации. Эти самолёты, по некоторым данным, должны стать основой авиакрыла новейшего китайского авианосца "Тип 001А", который планируют в составе ВМС НОАК выйти в море в 2019 году. Ранее китайская пресса публиковала материал, в котором утверждалось, что "Тип 001А" наряду с другим авианосцем ВМС НОАК – "Ляонин" - могут выйти в море до конца этого года. Оба они находятся в порту города Далянь.

Представленный FC-31 (J-31) имеет тормозной гак и складывающееся крыло, что, по понятным причинам, характерно для палубных истребителей.

Ранее в СМИ Китая сообщалось о том, что на данный момент произведена только одна версия J-31.

Китайские эксперты, оценившие J-31 на Air Expo, заявляют о том, что КНР вполне может наладить производство этих боевых машин для экспортных поставок. Отдельный вопрос: если Shenyang Aircraft действительно планируется договариваться об экспорте палубных версий J-31, то кому могут осуществляться такие поставки?

Если речь о России, то всё это крайне сомнительно при учёте того, что на данный момент в составе ВМФ РФ единственный авианосец (авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"), и тот на данный момент на ремонте. Появления новых авианосцев пока не предвидится. Если речь о странах НАТО, обладающих авианесущим флотом, то ещё менее вероятно. Там полная гегемония "оборонки" США. Таким образом, можно констатировать, что палубные истребители китайского производства на данный момент могут быть ориентированы главным образом на собственные нужды ВМС НОАК.