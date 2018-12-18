Войти
18.12.2018
Военное обозрение

Новейшая "Пума" требует от гренадеров "идеального" тела

34
0
0

В ближайшие годы бронетранспортер "Пума" заменит многолетнюю "рабочую лошадку" панцергренадеров, боевую машину пехоты "Мардер". Как утверждают в бундесвере, она быстрее, сильнее и проворнее своего предшественника. При этом восприятие "Пумы" в среде немецкой моторизованной пехоты не столь однозначно. Главный вопрос, который волнует солдат: есть ли у них будущее в составе подразделений панцергренадеров?

Источник изображения: http://www.deutschesheer.de

БМП Puma отличается многими техническими преимуществами и инновациями в сравнении со своей предшественницей Marder. Она представляет собой новое поколение бронетранспортеров, которые значительно превосходят модель, разработанную в 1960-х годах, с точки зрения маневренности, огневой мощи и защищенности экипажа. Особенно высокий уровень защиты от воздействия мин и самодельных взрывных устройств сопровождается многочисленными конструктивными особенностями "Пумы", которые в конечном итоге ограничивают имеющееся в машине пространство.

Как результат, слишком высокий солдат больше не может применяться в качестве гренадера мотопехоты. Текущие требования безопасности в настоящее время исключают размещение военнослужащих с ростом выше 1,84 метра.

Источник изображения: http://www.deutschesheer.de

Требуется "идеальное" тело: вид изнутри демонстрирует ограниченное пространство

Источник изображения: http://www.deutschesheer.de

Вождение "через люк" не подходит для рослых гренадеров из-за отсутствия защиты

Поэтому все бойцы Panzergrenadierverbnde, которые размещаются в "Пуме" или скоро перейдут на эту модель бронетехники, должны пройти через замеры тела. Особое внимание уделяется соответствующим пропорциям. Например, расстояние между ягодицей и коленом, ширина плеча или ширина локтя подлежат учету в рамках так называемого "антропометрического измерения".

Источник изображения: http://www.deutschesheer.de

При этом на тестовой группе специалистами проводится исследование, которое должно показать, насколько много гренадеров затронут сокращения и, в наихудшем случае, не придется ли менять весь состав мотопехоты. Одновременно ведутся эргономические работы, которые призваны хоть в какой-то мере уменьшить количество ограничений, накладываемых новейшей машиной.

Источник изображения: http://www.deutschesheer.de

В поисках возможных решений: тестовая группа панцергренадеров

Однако, как признают в бундесвере, несмотря на описанные усилия, определенных кадровых последствий избежать не удастся.

Но боевая система, безопасная для солдат, имеет наивысший приоритет как при проведении миротворческих операций, так и во время боевого развертывания.

- заявляют в немецкой армии.

17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Гренада
Похожие новости
21.05.2018
Победит ли Россия в новой битве за Атлантику
02.04.2018
Британская армия осваивает обновлённое оружие
13.12.2017
Российские пистолеты создают с одной целью: вести жестокие и кровавые войны
28.06.2017
Был бы повод. Какие предлоги США использовали для развязывания войн
06.11.2015
Страх и ужас: да, Россия все еще может вести войну ("The National Interes)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 00:38
  • 91
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 00:33
  • 25
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 18.12 00:28
  • 1
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 17.12 23:38
  • 12
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 23:23
  • 1
Минобороны закупит радиогидроакустические и радиотелеметрические буи на 650 млн рублей
  • 17.12 23:22
  • 10
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 23:21
  • 1
Малый ракетный корабль "Мытищи" завершил госиспытания и будет передан ВМФ 17 декабря
  • 17.12 23:17
  • 3
В США объяснили провал российского "Панциря" в Сирии
  • 17.12 23:09
  • 7658
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 21:40
  • 18
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 21:29
  • 1
Сила против скорости: сравнение самолетов России и Украины
  • 17.12 21:24
  • 1
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 17.12 21:05
  • 1
RCN (Колумбия): США говорят, что российские бомбардировщики в Венесуэле — музейные экспонаты
  • 17.12 21:04
  • 3
Посол США назвал Ту-160 в Венесуэле музейными экспонатами
  • 17.12 21:01
  • 1
В неудачах российской ядерной "Булавы" обвинили Украину