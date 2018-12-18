Новейшая "Пума" требует от гренадеров "идеального" тела

В ближайшие годы бронетранспортер "Пума" заменит многолетнюю "рабочую лошадку" панцергренадеров, боевую машину пехоты "Мардер". Как утверждают в бундесвере, она быстрее, сильнее и проворнее своего предшественника. При этом восприятие "Пумы" в среде немецкой моторизованной пехоты не столь однозначно. Главный вопрос, который волнует солдат: есть ли у них будущее в составе подразделений панцергренадеров?

Источник изображения: http://www.deutschesheer.de

БМП Puma отличается многими техническими преимуществами и инновациями в сравнении со своей предшественницей Marder. Она представляет собой новое поколение бронетранспортеров, которые значительно превосходят модель, разработанную в 1960-х годах, с точки зрения маневренности, огневой мощи и защищенности экипажа. Особенно высокий уровень защиты от воздействия мин и самодельных взрывных устройств сопровождается многочисленными конструктивными особенностями "Пумы", которые в конечном итоге ограничивают имеющееся в машине пространство.

Как результат, слишком высокий солдат больше не может применяться в качестве гренадера мотопехоты. Текущие требования безопасности в настоящее время исключают размещение военнослужащих с ростом выше 1,84 метра.

Источник изображения: http://www.deutschesheer.de

Требуется "идеальное" тело: вид изнутри демонстрирует ограниченное пространство

Источник изображения: http://www.deutschesheer.de

Вождение "через люк" не подходит для рослых гренадеров из-за отсутствия защиты

Поэтому все бойцы Panzergrenadierverbnde, которые размещаются в "Пуме" или скоро перейдут на эту модель бронетехники, должны пройти через замеры тела. Особое внимание уделяется соответствующим пропорциям. Например, расстояние между ягодицей и коленом, ширина плеча или ширина локтя подлежат учету в рамках так называемого "антропометрического измерения".

Источник изображения: http://www.deutschesheer.de

При этом на тестовой группе специалистами проводится исследование, которое должно показать, насколько много гренадеров затронут сокращения и, в наихудшем случае, не придется ли менять весь состав мотопехоты. Одновременно ведутся эргономические работы, которые призваны хоть в какой-то мере уменьшить количество ограничений, накладываемых новейшей машиной.

Источник изображения: http://www.deutschesheer.de

В поисках возможных решений: тестовая группа панцергренадеров

Однако, как признают в бундесвере, несмотря на описанные усилия, определенных кадровых последствий избежать не удастся.

Но боевая система, безопасная для солдат, имеет наивысший приоритет как при проведении миротворческих операций, так и во время боевого развертывания.

- заявляют в немецкой армии.