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18.12.2018
Военное обозрение

РВСН принимают меры, снижающие эффективность американской ПРО

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Исходя из складывающейся обстановки, РВСН подготовили ряд мер, направленных на снижение эффективности американской противоракетной обороны (ПРО), рассказал газете Красная звезда командующий войсками Сергей Каракаев.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам генерала, при планировании применения РВСН, несомненно, учитываются возможные последствия выхода США из Договора о РСМД, а также последующее размещение американских ракет средней дальности на территории Европы.

Предпринимаемые меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия ПРО, перспективным боевым оснащением и обладающих повышенной живучестью,

сказал он.

В частности, к настоящему времени завершены бросковые испытания МБР "Сармат", в ближайшее время начнутся летные испытания ракет этого типа. В 2021 году их планируется поставить на вооружение Ужурской дивизии.

Кроме того, "НПО Машиностроения" приступило к серийному производству ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. В следующем году первые образцы планируется поставить на боевое дежурство в Домбаровском соединении.

Также РВСН продолжает работы по усовершенствованию траектории полета МБР, созданию новых средств поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств системы ПРО.

Каракаев сообщил также, что объекты РВСН надежно защищены от угроз с воздуха и возможных диверсий за счет применения беспилотников и робототехнических комплексов.

Он пояснил, что оборона позиционных районов войск от всего спектра угроз строится эшелонировано по принципам сочетания зонально-объектового прикрытия. В последнее время охрана объектов значительно усилена за счет комплексов оптико-электронной и радиолокационной разведки, а также противодиверсионных машин "Тайфун-М", которые имеют в своем составе беспилотные аппараты.

Напомним, Ранее Дональд Трамп объявил о возможном выходе США из Договора о РСМД. А недавно госсекретарь Майк Помпео заявил, что у Москвы есть 2 месяца, в течение которых она должна "вернуться к выполнению" соглашения. В противном случае, американская сторона приостановит выполнение своих обязательств.

17.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Сармат МБР
Тайфун-М
Компании
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