Украинские силовики осуществили наиболее массированный обстрел территории ДНР за всё последнее время. В сообщении штаба так называемой Операции объединённых сил говорится о якобы "ответном обстреле". При этом публикуемые факты о потерях дают очевидный повод для сомнений в том, что огонь ВСУ был именно "ответным".

Источник изображения: пресс-служба ВСУ

Штаб ООС заявляет, что среди украинских военнослужащих потерь убитыми нет, раненых – двое. В том же пресс-релизе заявлено, что силы ДНР понесли более серьёзные потери – 8 убитых и 3 раненых. Огонь по ЛДНР назван "разгромной ответкой".

Украинские войска вели огонь по территории Донецкой народной республики на Мариупольско-Новоазовском и Донецком направлениях. Кроме того, обстрелу подверглась и территория Луганской народной республики.

В ночь на понедельник (17 декабря) ВСУ не менее пяти раз нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении. Оборонное ведомство ЛНР сообщает, что стреляли украинские силовики по посёлкам Донецкий и Фрунзе, а также по населённым пунктам Смелое и Калиновка. В ходе обстрелов применялись миномёты калибров 120 и 82 мм. Также использовались станковые противотанковые гранатомёты.

Украинские СМИ в большинстве своём с воодушевлением рассказывают об убийстве военнослужащими ВСУ своих же соотечественников на Донбассе.

Накануне глава управления пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов сообщил о напряжённой обстановке на юге. По его словам, в Бердянск переброшена штурмовая авиация. Речь идёт о самолётах Су-25, которые были переброшены с аэродрома Мелитополь. Безсонов также отмечает, что в составе 79-й и 128-й бригад ВСУ активизировали свою работу сотрудники СБУ. Отмечено, что украинские спецслужбы пытаются выявить тех, кто передал данные секретного характера в ДНР.