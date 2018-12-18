Во Владивостоке завершаются испытания корвета "Громкий"

На Дальнем Востоке завершается проведение морской части госиспытаний корвета "Громкий" (проект 20380), построенного на Амурском судостроительном заводе, сообщает пресс-служба Восточного округа.

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В ходе испытаний, в которых участвуют члены государственной приемной комиссии, проверены скоростные и маневренные качества корабля, а также работа всех его агрегатов и систем. В том числе, были проведены артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным, береговым и воздушным целям, выполнено около 30 взлетов и посадок вертолетов Ка-27 на палубу корвета, отработаны мероприятия по противолодочной обороне корабля.

По данным пресс-службы, для обеспечения испытаний привлекались 10 кораблей и вспомогательных судов ТОФ, бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35 м МиГ-31, противолодочные самолеты.

По завершении заключительного этапа испытаний состоится церемония поднятия на "Громком" военно-морского флага, после чего корвет официально войдет в состав Тихоокеанского флота.

В округе напомнили, что "Громкий" – второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ по программе перевооружения. Проект разработан ЦМКБ "Алмаз". Корабль предназначен для ведения в ближней морской зоне боевых действий с надводными и подводными кораблями противника, а также артиллерийской поддержки десанта.

Длина корабля – 104,5 м, ширина – 13 м, водоизмещение (полное) – 2,2 тыс. тонн, скорость – до 27 узлов.

Для прохождения морского этапа испытаний "Громкий" был доставлен с Амурского завода во Владивосток 31 августа.