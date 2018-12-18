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18.12.2018
ТАСС

Минобороны: в Тартусе началась подготовка к строительству судостроительного завода

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Разгрузка судов в Тартусе
Разгрузка судов в Тартусе (Сирия) под дымовой и аэрозольной завесой.
Источник изображения: rg.ru

Как сообщил замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов, сейчас на месте будущего завода ведется проектирование

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Судостроительный завод будет построен в сирийском Тартусе, сейчас на месте работает группа специалистов. Об этом сообщил замминистра обороны России Тимур Иванов в интервью газете "Коммерсант", вышедшем в понедельник.

"У нас есть совместный проект по строительству судостроительной мастерской или судостроительного завода совместно с Минпромторгом непосредственно в Тартусе для возможности проведения ремонтов судов различного класса", - приводит издание слова Иванова.

Он также уточнил, что сейчас на месте будущего завода ведется проектирование, туда выехала рекогносцировочная группа. В планах министерства создание необходимой наземной инфраструктуры со станочным парком.

Иванов также рассказал, что на авиабазе Хмеймим в Сирии сейчас также ведется строительство. "Это и склады, и арсеналы, укрытия для авиационной техники", - добавил он.

В Тартусе расположена единственная российская военно-морская база за пределами РФ. Это 720-й пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) России, который занимает северную часть сирийского порта Тартус.

18 января 2017 года в Дамаске было заключено соглашение между РФ и Сирией о расширении территории ПМТО ВМФ России в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты этой ближневосточной республики. По условиям договора, пункт материально-технического обеспечения передается РФ в безвозмездное пользование, получая полный иммунитет от гражданской и административной юрисдикции Сирии. Максимальное количество военных кораблей РФ, которым разрешено одновременное нахождение в пункте, - 11 единиц, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой.

17.12.2018
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