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18.12.2018
ТАСС

Источник: упавший на палубу "Адмирала Кузнецова" кран уберут до конца недели

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Адмирал Кузнецов
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Источник в оборонно-промышленном комплексе отметил, что кран должны разобрать и убрать с корабля

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кран, упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" во время аварии с плавучим доком ПД-50, разберут до конца этой недели. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Во второй декаде этого месяца кран должны разобрать и убрать с палубы корабля. Надеюсь, уже к концу этой недели", - сказал собеседник, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, в настоящее время продолжаются работы по разборке крана.

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" получил повреждения в ночь на 30 октября в Мурманске во время спуска на воду - плавучий док ПД-50 затонул под кораблем в результате нештатной ситуации. В частности, авианосец получил повреждения взлетной палубы в результате падения крана со стенки плавдока. Сейчас корабль находится на 35-м судоремонтном заводе.

Как сообщал ранее ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, всего в результате инцидента "Кузнецов" получил 52 незначительных повреждения, ликвидация которых оценивается в 70 млн рублей.

Контракт Минобороны РФ с Центром судоремонта "Звездочка" на ремонт корабля был подписан в апреле 2018 года. По данным ОСК, несмотря на происшествие корабль должен быть передан флоту в ранее обозначенные сроки - в 2021 году.

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал Кузнецов" вошел в состав Северного флота в начале 1991 года. Его полное водоизмещение достигает 59,1 тыс. т, наибольшая длина - 306 м. Способен развивать скорость 29 узлов. "Адмирал Кузнецов" может нести до 50 самолетов и вертолетов, также вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками. Сейчас "Адмирал Кузнецов" является крупнейшим кораблем и единственным авианосцем ВМФ России.

17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
СФ
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