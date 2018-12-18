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18.12.2018
ТАСС

Минобороны: летные испытания ракеты "Сармат" начнутся "в ближайшей перспективе"

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Российский ракетный комплекс РС-28 "Сармат"
Российский ракетный комплекс РС-28 "Сармат".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как отметил командующий РВСН Сергей Каракаев, сейчас продолжается создание необходимой инфраструктуры на космодроме Плесецк

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" начнутся "в ближайшей перспективе". Об этом сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

По словам генерала, сейчас продолжается создание инфраструктуры для проведения летных испытаний "Сармата" на космодроме Плесецк. "В ближайшей перспективе начнутся летные испытания комплекса, успешное проведение которых позволит приступить к серийному производству его составных частей", - сообщил командующий.

Каракаев напомнил, что бросковые испытания новой стратегической ракеты успешно завершены. В рамках этих испытаний была "отработана технология подготовки изделия к пуску, подтверждена правильность принятых схемно-конструкторских решений по системе старта и шахтной пусковой установке, проверена работоспособность двигательной установки", добавил он.

Как сообщал ранее ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, первые летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" планируется провести в начале 2019 года.

Перевооружение ракетных войск

Перевооружение РВСН на МБР "Сармат" начнется с полка Ужурской ракетной дивизии в 2021 году.

"Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии, на вооружении которой сейчас находится его предшественник - ракетный комплекс "Воевода", - сказал командующий РВСН.

Как сообщил в конце марта ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, в соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года, серийное производство МБР "Сармат" должно начаться в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство в Ужурской дивизии. Источник тогда уточнил, что в состав полка первоначально войдут командный пункт и две шахтные пусковые установки с установленными в них ракетами, в дальнейшем он будет доведен до штатной численности - шесть пусковых установок.

В России в понедельник отмечается День РВСН.

17.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РС-20В
Сармат МБР
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