"Обгладываем детали": США отказались от учений в Арктике

США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи

Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике из-за отсутствия необходимого количества работающих ледоколов. По данным СМИ, единственный американский тяжелый ледокол Polar Star может выйти из строя, и в случае ЧП выручить американцев "смогут только русские".

Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается. В этом случае пришлось бы обращаться к России, сообщает издание Business Insider.

Сейчас Америка имеет в своем распоряжении лишь два ледокола, из них только один тяжелый - Polar Star ("Полярная звезда" - "Газета.Ru"). Однако и этот корабль, построенный более 40 лет назад, дышит на ладан, заявил бывший командующий Береговой охраны адмирал Пол Цукунфт.

"Мы обгладываем детали с однотипного корабля, чтобы эта штука оставалась на ходу, и я не могу гарантировать, что у нее не будет серьезных технических сбоев", - сообщил Цукунфт. Он добавил, что членам экипажа Polar Star приходилось даже заказывать недостающие детали для ремонта на онлайн-рынке eBay.

Ранее Совет Национальной безопасности США обратился к адмиралу, предложив отправить Polar Star по Северному Морскому пути для "обеспечения свободы навигации". Однако Цукунфт отказался, заявив, что "если ледокол сломается, то придется обращаться к России, чтобы русские отбуксировали его в безопасное место". Так что сейчас, по его словам, не время для США отправлять экспедиции за Северный Полярный круг.

При этом Береговая оборона США планирует в ближайшее время начать строить новые ледоколы. Однако сейчас Вашингтон более заинтересован в строительстве стены на границе с Мексикой, отмечается в статье, чем в новых полярных суднах.

В начале декабря агентство NBC News сообщило, что Россия превосходит США в контроле над Арктикой и Северным Ледовитым океаном. Россия располагает в Арктике 40 ледоколами и продолжает строить корабли этого класса. У США на плаву остались всего два старых судна. Мощный 40-летний ледокол "Полярная звезда", который часто страдает от поломок оборудования, и построенный в 2000 году ледокол "Хили". Последний имеет меньшую мощность и в большей степени выполняет научную функцию, передает ФАН.

Оба ледокола собирают научные данные, занимаются спасением застрявших во льдах кораблей и участвуют в устранении последствий разливов нефти. Кроме того, на двух старых полярных ледоколах лежит задача по защите интересов США в Заполярье "в то время, когда тающие льды открывают новые возможности в Арктике и способствуют росту напряженности в регионе".

По оценкам Береговой охраны США, стране нужно шесть новых ледоколов. Но для их постройки потребуются миллиарды долларов и годы работы. По самым оптимистичным прогнозам экспертов, новые американские ледоколы могут придти в Антарктику не ранее чем через пять лет, в Арктику - через 10 лет.

В конце ноября начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что Россия ограничит для иностранных военных судов возможность прохождения по Северному морскому пути, пролегающему вдоль всей северной и восточной морских границ РФ.

По его словам, со следующего года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей. Он отметил, что эта мера связана с устранением недостатков в соответствующем разделе законодательства России.

За неделю до этого президент России Владимир Путин заявил в своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, об укреплении российского присутствия в Заполярье.

"Для России Арктика играет стратегическую роль. Сегодня мы укрепляем своё присутствие в регионе, реализуем научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению, претворяем в жизнь амбициозные инфраструктурные проекты",

- заявил Путин.

При этом глава государства отметил, что "важно обеспечить сохранность окружающей среды, сберечь природное многообразие полярных и приполярных территорий".

Из-за таяния льдов и открытия Северного Морского пути для судоходства экономическая привлекательность Арктики возросла. Как сообщает издание The Economist, в августе и сентябре по Севморпути прошел контейнеровоз крупнейшего в мире перевозчика Maersk, затратив на переход на 10 дней меньше, чем если бы он обходил Евразию через южные моря.

Целью первого плавания является не поиск коммерческой альтернативы существующим маршрутам Maersk, а сбор данных и определение целесообразности маршрута. Кроме географических достоинств, у региона есть и недостатки: навигационный сезон длится от трех до четырех месяцев в году, ледовые условия нельзя предсказать, страховые взносы за рейсы крайне высоки, специальные суда стоят дорого, и в Арктике плохо развита вспомогательная инфраструктура. Поэтому, полагают эксперты издания,

Севморпуть станет мало-мальски значительным альтернативным маршрутом "в Индию" лишь к 2040 году.

Иван Жуковский