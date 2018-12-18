США: ну почему Россия не принимает нас всерьез?

Вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) продолжается энергичное движение всех заинтересованных сторон. Выходные принесли очередную порцию новостей по данному поводу.

Во-первых, стало известно, что Пентагон оставил без ответа обращения (именно так, во множественном числе, поскольку обращений было два) министра обороны России Сергея Шойгу, предлагавшего обсудить имеющиеся разногласия по условиям соблюдения данного соглашения.

Во-вторых, японское информационное агентство Nikkei получило инсайды, согласно которым Москва предложила Пекину присоединиться к российско-американским переговорам по РСМД и китайская сторона "по-видимому, не отвергла эту идею".

В-третьих, Белый дом заявил, что, по его мнению, Россия не настроена "серьезно" на сохранение Договора, поскольку не признает за собой его нарушения и не выполняет требования, которые к ней выдвинули США: "шаги к уничтожению своих крылатых ракет, пусковых установок и поддерживающего оборудования, которые нарушают договор".

В этом пакете новостей не только как в капле воды отражается суть проблем с РСМД, но и в концентрированном виде представлена схема кризиса нынешней глобальной политической системы как таковой. Причем эту модель можно обнаружить практически в любой значимой проблеме, стоящей перед миром в настоящий момент, будь то Сирия, торговая война США и Китая, реформа ООН или статус доллара как главной мировой валюты.

Как это выглядит на практике.

С одной стороны — есть Россия, которая говорит: имеет место очень сложная проблема (в данном случае договор по РСМД). Наши с США точки зрения по ней по сути противоположны, но тема слишком важная, поэтому давайте сядем за стол переговоров, попробуем найти точки соприкосновения и, как следствие, пути выхода из кризиса. А если не получится в одном варианте, поищем другие конфигурации для переговорного процесса.

В общем, совершенно стандартный подход, на котором уже много веков держатся международные отношения.

С другой стороны — есть США, чья позиция вот уже почти три десятилетия сводится к следующему: вы виноваты в кризисе и, чтобы исправить ситуацию, должны сделать то, что мы требуем. Кроме того, до относительно недавнего времени эта американская установка имела важное дополнение: а если вы не выполните наши требования, будете наказаны в виде разнообразных санкций, отключения от SWIFT, гуманитарных бомбардировок и так далее (нужное подчеркнуть).

Причем достаточно долгое время эта схема вполне себе работала, потому что немалое количество успешно воплощенных Штатами в жизнь угроз в отношении отдельных непокорных были наглядным уроком для остальных стран, которые точно знали, что не хотят для себя повторения судьбы Ирака, Югославии, Ливии, Ирана и так далее.

В настоящее время вот эта вторая часть позиции Вашингтона перестает работать. Причем в случае с Россией, Китаем и рядом других ключевых держав мира это выглядит особенно выпукло.

Некоторое время Штаты повторяли привычную риторику при полном игнорировании ее противоположной стороной, которая упорно гнула свою линию, несмотря на суровые угрозы со стороны мирового гегемона. Например, в Сирии Россия довела до перелома и полного перекраивания геополитической ситуации в свою пользу — и все это под бесконечное стращание.

Видимо, в какой-то момент до американцев все-таки дошло, что надо как-то менять свою позицию, хотя бы в отношении отдельных держав, в отношении которых она совсем уж не работает.

И они ее поменяли.

Если перевести на обыденный язык свежий комментарий Белого дома по РСМД, то теперь позиция Вашингтона выглядит следующим образом: мы не видим смысла разговаривать с Москвой, потому что выдвигаем требования к русским, а они нас не слушаются и вообще смеются над нами.

И вот тут возникает новая серьезная проблема. Безусловно, приятно, что, когда до некогда глобальной сверхдержавы наконец доходят изменившиеся обстоятельства, та осознает, что она уже не очень глобальная и как-то не совсем сверхдержава, и это, в свою очередь, заставляет ее менять свою позицию на более соответствующую реалиям и уменьшившимся возможностям.

Беда в том, в случае США вряд ли можно говорить, что их новая позиция удовлетворяет второму условию — в смысле соответствия актуальной действительности. Все-таки поведение, более подходящее выпускнику подготовительной группы детского сада, не совсем то, что ожидается от все еще важнейшей державы мира. Тем более когда речь идет о вопросах, связанных с ядерным оружием.

Так что можно только посочувствовать руководителям, вынужденным иметь дело с американскими партнерами, все чаще в своей внешней политике впадающими в детство, поскольку это поведение просто опасно для мира.

Но в то же время стоит понять эмоции Белого дома, обиженного, что над Соединенными Штатами в России смеются.

В последнее время они и впрямь частенько выглядят очень смешно.

Ирина Алкснис