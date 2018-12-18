Войти
18.12.2018
РИА Новости

Показатели надежности Су-35 в Сирии втрое превысили нормативные

32
0
0
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Показатели надежности самолетов Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Кроме того, истребители продемонстрировали высокий потенциал многофункциональности, применяя по позициям боевиков вооружение, характерное для самолетов-штурмовиков, подчеркнул политик.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*, однако в отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Су-35 — одноместный многоцелевой сверхманевренный истребитель, приближенный по характеристикам к машинам пятого поколения, предназначенный для завоевания воздушного превосходства.

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель, предназначенный для уничтожения целей в воздухе и на земле в сложных условиях. Су-30СМ — серийный модернизированный вариант.

*Террористическая организация, запрещенная в России

17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-30
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
03.08.2018
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
09.02.2018
Армия РФ в 2018 году получит десять самолетов Су-35 и шесть Су-27СМ3
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
07.04.2017
Больше "Армат", меньше кораблей: подробности новой госпрограммы вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 00:38
  • 91
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 00:33
  • 25
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 18.12 00:28
  • 1
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 17.12 23:38
  • 12
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 23:23
  • 1
Минобороны закупит радиогидроакустические и радиотелеметрические буи на 650 млн рублей
  • 17.12 23:22
  • 10
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 23:21
  • 1
Малый ракетный корабль "Мытищи" завершил госиспытания и будет передан ВМФ 17 декабря
  • 17.12 23:17
  • 3
В США объяснили провал российского "Панциря" в Сирии
  • 17.12 23:09
  • 7658
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 21:40
  • 18
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 21:29
  • 1
Сила против скорости: сравнение самолетов России и Украины
  • 17.12 21:24
  • 1
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 17.12 21:05
  • 1
RCN (Колумбия): США говорят, что российские бомбардировщики в Венесуэле — музейные экспонаты
  • 17.12 21:04
  • 3
Посол США назвал Ту-160 в Венесуэле музейными экспонатами
  • 17.12 21:01
  • 1
В неудачах российской ядерной "Булавы" обвинили Украину