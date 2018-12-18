В Бразилии спущена на воду головная НАПЛ класса "Риачуэло"

Церемония спуска на воду головной строящейся для ВМС Бразилии большой дизель-электрической подводной лодки S 40 Riachuelo модифицированного французского проекта Scorpene (бразильское обозначение тип SBR) на бразильском судостроительном предприятии Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба. На церемонии спуска присутствовали оба президента Бразилии - уходящий Мишел Темер и вступающий в должность новоизбранный Жаир Болсонару.14.12.2018.

ЦАМТО, 17 декабря. На предприятии Itaguai Naval Complex в Итагуаи 14 декабря в присутствии президента Бразилии состоялась церемония спуска на воду головной НАПЛ S40 "Риачуэло" (модифицированная "Скорпен"), построенной компанией Itaguai Construcoes Navais (ICN) для ВМС Бразилии.

Ранее находившаяся в сборочном цеху Estaleiro de Construcao (ESC) подлодка была спущена на воду на синхролифте производства норвежской компании TTS Syncrolift AS. В течение ближайших двух лет НАПЛ будет дооснащена и пройдет швартовные и ходовые испытания. Поставка подлодки ВМС Бразилии запланирована на 2020 год.

Как сообщал ЦАМТО, строительство НАПЛ класса "Риачуэло" осуществляется в рамках начавшейся в 2008 году программы PROSUB (Programa de Desenvolvimento de Submarinos), стоимость которой оценивается в 30 млрд. риалов (9,5 млрд. долл.).

В конце 2008 года с французской DCNS (ныне Naval Goup) был заключен контракт на проектирование и постройку четырех субмарин с неядерной силовой установкой S-BR (Submarino BRasileiro) в рамках соглашения о передаче технологий, оказание технической помощи в проектировании и постройке неядерных частей первой атомной подводной лодки SN-BR (Submarino Nuclear BRasileiro), постройке новой верфи с предприятием по производству металлических конструкций UFEM и военно-морской базы для поддержки атомной подводной лодки, а также поставке 30 тяжелых торпед F21 и 50 ложных целей "Канто-S" (Canto-S). НАПЛ будут построены на базе проекта подлодки "Скорпен" компании DCNS, адаптированного к требованиям ВМС Бразилии. Контракт вступил в силу в октябре 2009 года. Работы по созданию необходимой инфраструктуры должны быть полностью завершены к 2022 году.

Сформированное французской Naval Goup и бразильской Odebrecht совместное предприятие ICN должно обеспечить поставку ВМС Бразилии четырех НАПЛ ("Риачуэло" (S 40), "Хумаита" (S 41), "Тонелеро" (S 42) и "Ангостура" (S 43)), а также одной атомной подводной лодки "Альмиранте Альваро Альберто" (SN 10). Первоначально предполагалось, что НАПЛ будут приняты на вооружение в 2018, 2019, 2020 м 2022 гг., а АПЛ – в 2025 году. Однако из-за внесения изменений в проект и проблем с финансированием программа отстает от графика.

Первая подлодка S-BR состоит из пяти секций. Третья и четвертая секции построены в Шербуре (Франция), окончательная сборка выполнялась в Бразилии. Оставшиеся три подлодки ("Хумаита" (S 41), "Тонелеро" (S 42) и "Ангостура" (S 43)), будут полностью построены в Бразилии. В настоящее время эти НАПЛ находятся на разных стадиях строительства.

Секции "Хумаита" планируется перевезти из цеха ESC в марте 2019 года, спуск этой подводной лодки запланирован на сентябрь 2020 года, принятие на вооружение – на 2021 год. Оставшиеся две НАПЛ планируется спустить на воду в декабре 2021 года и декабре 2022 года и принять на вооружение в 2022 и 2023 гг., соответственно.

НАПЛ S-BR предназначена для выполнения различных задач, включая противолодочную борьбу, поддержку специальных операций и сбор разведывательной информации.

Длина подлодки S-BR составит 71,62 м, водоизмещение – 1870 т. Она будет на 5,22 м длиннее по сравнению с базовой версией "Скорпен". Субмарины могут быть вооружены шестью 533-мм торпедными аппаратами с торпедами F21 производства Naval Group, ракетами SM39 Блок-2 Mod.2 "Экзосет" группы MBDA, ложными целями CANTO для защиты от торпед.