В Индии потребовали расследовать обстоятельства закупки истребителей Rafale

ЦАМТО, 17 декабря. Главная оппозиционная партия Индии "Индийский национальный конгресс" (ИНК) требует, чтобы Верховный суд страны пересмотрел свой недавний вердикт, удовлетворив иск о расследовании обстоятельств закупки истребителей Rafale, передает "РИА Новости".

Оппозиция обвиняет премьер-министра страны Нарендру Моди в том, что его правительство закупило самолеты у Франции по стоимости примерно в три раза выше той, которая согласовывалась до прихода Н.Моди к власти в 2014 году. Общая сумма контракта оценивается примерно в 8,7 млрд. долл., на что обратили внимание многие оппонирующие премьеру политические силы. Они потребовали от Верховного суда создать специальную следственную группу, которая изучит условия заключения контракта. Однако в минувшую пятницу Верховный суд Индии отклонил иск, не усмотрев в сделке "коммерческого фаворитизма" и коррупционной составляющей, отмечает агентство.

"Мы требуем, чтобы Верховный суд немедленно отозвал свое решение, которое является недействительным. Это было бы в его же интересах, поскольку весь данный эпизод поставил под вопрос репутацию суда, что недопустимо", – заявил на пресс-конференции в Нью-Дели один из лидеров ИНК Ананд Шарма.

"Вердикт Верховного суда не просто противоречит сам себе – мы шокированы тем, какие фактические неточности были допущены при его вынесении. Данные, предоставленные правительством страны – ложные", – цитирует "РИА Новости" А.Шарма.

Как напоминает агентство, в сентябре 2016 года Индия и Франция подписали контракт на поставку 36 истребителей Rafale. Первоначально планировалось приобрести 126 таких машин, однако Нью-Дели снизил их число из-за высокой стоимости. Оппозиция считает, что правительство Индии пролоббировало решение французской стороны выбрать партнером для реализации этого контракта компанию Reliance Defense. Эта компания принадлежит мультимиллиардеру Анилу Амбани, которому, по мнению представителей ИНК, якобы покровительствуют власти. Ряд политиков уже заявили, что сделка по истребителям Rafale является "самым крупным случаем мошенничества за всю историю страны".

Ожидается, что самолеты поступят в Индию несколькими партиями с 2019 по 2022 гг.