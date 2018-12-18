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18.12.2018
ЦАМТО

Первый полк ракетных комплексов Ярс в Козельском ракетном соединении заступил на боевое дежурство

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ПГРК "Ярс"
ПГРК "Ярс".
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 17 декабря. Первый полк ракетных комплексов "Ярс" шахтного базирования в Козельском ракетном соединении заступил на боевое дежурство.

В ноябре завершилось перевооружение первого полка Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования, а также была создана инфраструктура, позволяющая обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха. Кроме того, была модернизирована система охраны ракетных полков.

Козельское ракетное соединение – первое в Ракетных войсках стратегического назначения, которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования. С 1982 года по настоящее время на вооружении соединения стоят ракеты УР-100НУ.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что на комплекс "Ярс" будут переоснащены четыре ракетных полка в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

17.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
РС-18
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
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