Первый полк ракетных комплексов Ярс в Козельском ракетном соединении заступил на боевое дежурство

ЦАМТО, 17 декабря. Первый полк ракетных комплексов "Ярс" шахтного базирования в Козельском ракетном соединении заступил на боевое дежурство.

В ноябре завершилось перевооружение первого полка Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования, а также была создана инфраструктура, позволяющая обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха. Кроме того, была модернизирована система охраны ракетных полков.

Козельское ракетное соединение – первое в Ракетных войсках стратегического назначения, которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования. С 1982 года по настоящее время на вооружении соединения стоят ракеты УР-100НУ.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что на комплекс "Ярс" будут переоснащены четыре ракетных полка в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.