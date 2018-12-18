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18.12.2018
ЦАМТО

На новейшем катере связи Балтфлота состоялась церемония подъема Военно-морского флага

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Катер связи КСВ-2168 модифицированного проекта 1388НЗ
Введенный в состав Балтийского флота ВМФ России катер связи КСВ-2168 модифицированного проекта 1388НЗ.
Источник изображения: Министерство обороны России

ЦАМТО, 17 декабря. В соединении надводных кораблей охраны Балтийского флота 15 декабря прошел торжественный ритуал подъема Военно-морского флага на новейшем катере связи проекта 1388НЗ "Баклан" КСВ-2168, построенном для БФ предприятием "Сокольская судоверфь".

На митинге выступили представители командования Балтийского флота, завода-изготовителя, военнослужащие Балтийской военно-морской базы. Под звуки Гимна Российской Федерации на катере был поднят Андреевский флаг.

Катер предназначен для решения специальных задач по обеспечению связи с группировкой кораблей Балтийского флота, а также для доставки офицеров командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений.

"КСВ-1668" может автономно работать в течение 10 суток, дальность плавания составляет 1000 миль.

Катер оснащен современными системами коммуникации и навигации, его длина составляет 50 м, водоизмещение – 500 т, скорость – до 20 узлов. Катер может решать широкий спектр задач при волнении моря до 5 баллов, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).

17.12.2018
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