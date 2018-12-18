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18.12.2018
ЦАМТО

Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации

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Российский бомбардировщик Ту-160
Российский бомбардировщик Ту-160.
Источник изображения: © flickr.com, Dmitry Terekhov

ЦАМТО, 17 декабря. В ночь на 15 декабря стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации после выполнения международного визита в Боливарианскую Республику Венесуэла.

Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей.

В ходе полета стратегические ракетоносцы Ту-160 преодолели более 12 тыс. км, выполнив дозаправку топливом в воздухе.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Норвегии F-16.

Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Во время пребывания в Венесуэле экипажи дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря, получив практический опыт выполнения полетного задания в районе экватора в условиях высокой влажности и температурных режимов, а также проведения совместных полетов с экипажами истребительной авиации ВВС Венесуэлы, которые выполнили сопровождение российских самолетов на отдельных этапах маршрута.

В заключительный день международного визита делегации Воздушно-космических сил состоялась встреча командующего дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего ВВС Венесуэлы дивизионного генерала Педро Альберто Хулиак Лартигес.

Участники встречи обменялись мнениями о выполнении полетов российских и венесуэльских авиационных экипажей.

Обсуждая вопросы военного сотрудничества, командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш пригласил коллег принять участие в международном этапе конкурса летного мастерства "Авиадартс", который пройдет в рамках армейских международных игр "АрМИ-2019", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

17.12.2018
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Венесуэла
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Россия
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F-16
Ту-160
Компании
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