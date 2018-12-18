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18.12.2018
Lenta.ru

Российские госкомпании принудят к импортозамещению

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Антон Силуанов
Антон Силуанов.
Источник изображения: Максим Блинов / РИА Новости

Российские компании обяжут поддержать импортозамещение и перейти на "преимущественное использование" отечественного софта к 2022 году. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на директивы для госкомпаний, утвержденные министром финансов и первым вице-премьером Антоном Силуановым.

Отмечается, что изменения коснутся предприятий из списка №91-р, зарегистрированных правительством в 2003 году. Речь идет о таких компаниях, как "Газпром", РЖД, "Первый канал", "Шереметьево", "Аэрофлот", РОСНАНО, ГЛОНАСС и других.

В течение двух месяцев после получения директив компании должны утвердить план мероприятий до 2021 года и ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязи. По планам правительства, в госкомпаниях должно быть не менее 50 процентов российского софта, в том числе операционных систем, серверов приложений, офисного ПО, антивирусов.

Управляющий директор "Росплатформы" Владимир Рубанов считает, что так государство хочет обезопасить госкомпании от перебоев и отключений, если иностранные компании откажутся от сотрудничества.

На сегодняшний день насчитывается до 95 процентов иностранного офисного и системного ПО, более 80 процентов систем управления базами данных, более 70 процентов ERP-систем. В то же время российского производства — около 80 процентов антивирусов, более половины — ПО для бухгалтерии, утверждает исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин.

В июле сообщалось, что к апрелю 2019 года должны быть разработаны поправки, которые обяжут оснащать гаджеты приложениями российского производства. Также в ФАС посчитали, что пользователь должен иметь возможность удалить все встроенные приложения кроме сервисных.

17.12.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минкомсвязь России
РЖД
Роснано
ФАС
Персоны
Силуанов Антон
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
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