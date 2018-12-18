США побоялись звать на помощь Россию и отказались от учений в Арктике

Береговая охрана США отказалась от учений в Арктике из-за опасений просить помощи у России в случае поломки единственного американского тяжелого ледокола. Об этом сообщает Business Insider.

По словам бывшего коменданта Береговой охраны США Пола Цукунфта, отправить единственный американский ледокол Polar Star, которому уже больше 40 лет, через Северный морской путь предложил Совет национальной безопасности. Однако он ответил, что этого делать не стоит, так как для сохранения судна в рабочем состоянии пришлось разобрать аналогичный ледокол Polar Sea, и нет гарантий, что оно не поломается.

Как отмечает издание, у США проблемы с освоением региона из-за нехватки ледоколов. Тогда как у России есть десятки таких судов, в Соединенных Штатах их всего два, только один из них — Polar Star — способен работать в условиях крайнего севера. Однако американская береговая охрана давно пытается начать строительство новых ледоколов.

В декабре бывший замглава американского посольства в Праге Мэри Томпсон-Джонс призвала Чехию увеличить оборонные расходы, чтобы противостоять России в Арктике. По ее мнению, Россия сильнее других стран "охвачена идеей собственного арктического наследия", а поэтому активно милитаризирует регион.