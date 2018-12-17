Производство композитного крыла CR929 предлагается организовать в Приморском крае

Новое производственное предприятие для изготовления композитного крыла российско-китайского ШФДМС CR929 может быть построено в Приморском крае недалеко от Владивостока. Об этом в интервью журналу "Взлёт" рассказал главный конструктор лайнера с российской стороны Максим Литвинов.

По его мнению, для изготовления крыла необходимо использовать мощности ЗАО «Аэрокомпозит», которое уже выпускает в Ульяновске композитное крыло для самолёта корпорации "Иркут" МС-21-300. Однако, учитывая, что размер крыла CR929 существенно больше, и планируются значительные объёмы его серийного выпуска, разработчики считают целесообразным развернуть новое производство.

"Сейчас решается вопрос о его местонахождении, поскольку задача транспортировки крыла в Китай не такая простая, как может показаться, - пояснил Максим Литвинов. - Крыло - очень большое, в грузовой кабине Ан-124 оно практически не помещается, и доставку самолётом мы, скорее всего, осуществлять не сможем. Разработка российского аналога «Белуги», с учётом огромных затрат и ограниченного спроса, представляется маловероятным. Поэтому в настоящее время рассматриваются варианты: либо доставка отдельными компонентами на сборку в Шанхай (лично я такой вариант не поддерживаю), либо постройка нового завода поближе к воде и доставка готовых крыльев морем".

По его словам, у разработчиков уже есть предложения по организации такого производства. "Так, у нас уже есть предложение по организации производства в районе Владивостока, поскольку это относительно незамерзающий порт, и он находится ближе к месту окончательной сборки самолёта. Но это весьма серьёзные капиталовложения, поэтому эти вопросы сейчас внимательно изучаются", - сказал он.

Максим Литвинов считает, что с учётом нестабильности Волги в плане судоходства в течение года и огромного расстояния по морю до места назначения, строить крыло в Ульяновске малоперспективно. "Поэтому более реалистичным считаю вариант нового производства на Дальнем Востоке, поближе к месту доставки", - пояснил он.