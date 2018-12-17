Войти
17.12.2018
Авиация России

Производство композитного крыла CR929 предлагается организовать в Приморском крае

419
0
+2
Композитный кессон крыла самолёта МС-21-300
Композитный кессон крыла самолёта МС-21-300.
Источник изображения: ЗАО "Аэрокомпозит"

Новое производственное предприятие для изготовления композитного крыла российско-китайского ШФДМС CR929 может быть построено в Приморском крае недалеко от Владивостока. Об этом в интервью журналу "Взлёт" рассказал главный конструктор лайнера с российской стороны Максим Литвинов.


По его мнению, для изготовления крыла необходимо использовать мощности ЗАО «Аэрокомпозит», которое уже выпускает в Ульяновске композитное крыло для самолёта корпорации "Иркут" МС-21-300. Однако, учитывая, что размер крыла CR929 существенно больше, и планируются значительные объёмы его серийного выпуска, разработчики считают целесообразным развернуть новое производство.


"Сейчас решается вопрос о его местонахождении, поскольку задача транспортировки крыла в Китай не такая простая, как может показаться, - пояснил Максим Литвинов. - Крыло - очень большое, в грузовой кабине Ан-124 оно практически не помещается, и доставку самолётом мы, скорее всего, осуществлять не сможем. Разработка российского аналога «Белуги», с учётом огромных затрат и ограниченного спроса, представляется маловероятным. Поэтому в настоящее время рассматриваются варианты: либо доставка отдельными компонентами на сборку в Шанхай (лично я такой вариант не поддерживаю), либо постройка нового завода поближе к воде и доставка готовых крыльев морем".


По его словам, у разработчиков уже есть предложения по организации такого производства. "Так, у нас уже есть предложение по организации производства в районе Владивостока, поскольку это относительно незамерзающий порт, и он находится ближе к месту окончательной сборки самолёта. Но это весьма серьёзные капиталовложения, поэтому эти вопросы сейчас внимательно изучаются", - сказал он.


Максим Литвинов считает, что с учётом нестабильности Волги в плане судоходства в течение года и огромного расстояния по морю до места назначения, строить крыло в Ульяновске малоперспективно. "Поэтому более реалистичным считаю вариант нового производства на Дальнем Востоке, поближе к месту доставки", - пояснил он.

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Авиация России
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Литва
Россия
Продукция
Ан-124
Компании
Аэрокомпозит ЗАО
ИРКУТ НПК
Проекты
CR929
МС-21
Похожие новости
17.12.2018
Максим Литвинов: «CR929 – проект амбициозный, но думаю, что мы справимся»
19.04.2013
Об авиастроении в России
30.01.2013
Итоги и планы ОАК 2012-2013
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
16.08.2011
МАКСимальный уровень обороны не просматривается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.12 10:12
  • 21
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 17.12 10:09
  • 5
Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит
  • 17.12 09:54
  • 1
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 09:49
  • 1
Шойгу открыл три катка в довузовских учебных заведениях Минобороны
  • 17.12 09:44
  • 1
Виталий Давыдов: испытания жидкостного дыхания человека уже не за горами
  • 17.12 09:36
  • 1
Появились подробности гибели Су-27 украинских ВВС
  • 17.12 08:08
  • 10
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 06:41
  • 1
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 05:51
  • 1
МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы
  • 16.12 21:22
  • 61
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 20:56
  • 4
Психотронное оружие России. Докозательства!
  • 16.12 18:53
  • 33
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 16.12 15:46
  • 1
"Вертолеты России" досрочно поставили партию вертолетов Ми-8АМТШ Минобороны РФ
  • 16.12 14:23
  • 3
"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"
  • 16.12 12:19
  • 11
За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник