Создатели АПЛ рассказали на Севмаше о "революции под водой"

Появление атомных подводных лодок в составе военных флотов, как и создание ракет межконтинентальной дальности, стало рубежным событием прошлого века и заставило в корне пересмотреть военные доктрины. "Революция под водой" - так назвали созданный на Севмаше документальный фильм, с премьеры которого началась научно-историческая конференция, приуроченная к 60-летию атомного подводного флота России.

Она собрала в Северодвинске, на родине первого атомохода, профессионалов из Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и других мест, где имеют отношение к проектированию, строительству, поставкам материалов и оборудования для АПЛ. Среди самых почетных гостей - ветераны Севмаша. Их самоотдача и самоотверженность, граничащие с героизмом, "красной нитью" проходят не только через фильм, но и через всю деятельность предприятия, отметил в приветственном слове президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Первая в нашей стране АПЛ, получившая известность как "Ленинский комсомол", а до того имевшая лишь секретный тактический номер К-3, была построена на Севмаше (тогда завод назывался иначе) за рекордные три года: приемный акт подписали 17 декабря 1958-го.

- В истории предприятия много ярких страниц, - подчеркнул генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. - Но эта веха - поворотная не только для завода, взявшего курс на подводное кораблестроение, но и для большой научно-производственной кооперации в рамках страны. За строительством первой отечественной АПЛ стоял самоотверженный труд кораблестроителей и инженеров. Сегодня мы строим четвертое поколение атомоходов, но, как и раньше, решение поставленных задач требует максимальной концентрации сил и профессионального единения.

С докладами на конференции выступили генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Владимир Дорофеев, директор Института информационных технологий НИЦ "Курчатовский институт Петр Александров - сын академика А.П. Александрова, главный инженер ЦКБ "Рубин" Валентин Фролов и другие. Приветствие участникам направил главком ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Однодневная конференция на Севмаше получит своеобразное продолжение в Москве: в понедельник, 17 декабря, Российское историческое общество проводит на ту же тему "круглый стол" с участием руководителей и главных конструкторов ведущих российских КБ и предприятий, связанных с подводным кораблестроением.

Александр Емельяненков