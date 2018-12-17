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17.12.2018
Российская газета

Появились подробности гибели Су-27 украинских ВВС

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Источник изображения: Владимир Аносов/РГ

Появились первые подробности крушения украинского истребителя Су-27. В частности, стало известно имя пилота, управлявшего машиной и погибшего при ее падении.

На странице Facebook командования воздушных сил ВСУ, говорится о том, что за штурвалом находился майор Александр Фоменко. Он родился в 1975 году, был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" воздушных сил ВСУ. Являлся военным летчиком 1-го класса с общим налетом 482 часа.

Также пресс-центр командования воздушных сил ВСУ сообщает, что пилот участвовал в конфликте в Донбассе в 2014 году. У погибшего летчика остались жена и дочь.

Крушение произошло у населенного пункта Озерное, расположенного в Житомирской области. Сейчас на месте авиакатастрофы работают сотрудники правоохранительных органов, спецкомиссия и эксперты летающей авиационно-технической лаборатории, которые пытаются выяснить причины произошедшего крушения.

Ранее сообщалось, что Су-27 разбился при посадке, когда выполнял плановый полет. По информации украинских СМИ, истребитель упал на военном аэродроме в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы, а проблемы у истребителя начались на высоте примерно 70 метров.


 Руслан Мельников

15.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Су-27
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1 комментарий
№1
17.12.2018 09:36
Вот и ещё один" воин" ато пал смертью не храбрых. Обвинят РОССИЮ, наверное какой то маленький прибор был около взлётной полосы, сейчас укропы скачущие майданутые будут копать, как чёрное море копали. Пусть ищут, может что найдут, железку какую нибудь и из России.
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