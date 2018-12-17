"Политический абсурд": почему ЕС недоволен созданием армии в Косово

Парламент Косово утвердил создание армии

Депутаты парламента Косово утвердили создание в самопровозглашенной республике армии. 14 декабря прошло второе чтение пакета из законопроектов "О министерстве обороны", "О СБК (Сил безопасности Косово)", "О службе в СБК". За соответствующее решение проголосовали 105 депутатов. В Вашингтоне уже выразили свою поддержку этому шагу. Однако Евросоюз и НАТО, куда стремится попасть Косово, все же остались недовольными. "Газета.Ru" разбиралась, почему.

14 декабря в парламенте Косово приняли решение о создании полноценной армии. До сегодняшнего дня в частично признанной республике вот уже десять лет действовали Силы безопасности Косово. Это формирование было создано после провозглашения самими албанцами независимости республики.

Сегодня депутаты рассмотрели три законопроекта: о создании министерства обороны, о трансформации сил безопасности в армию и о службе в косовских силах безопасности. Представители партии "Сербский список" покинули заседание в знак протеста еще до голосования. Поэтому все три законопроекта были утверждены единогласно.

Однако согласно конституции, для создания армии парламенту необходимо получить две трети голосов депутатов, избранных по квоте национальных меньшинств. А большинство из них, 11 человек из 20, бойкотировали сегодняшнее заседание.

Заседание в косовском парламенте начали с минуты молчания в память обо всех погибших во имя республики. Закончили собрание поздравлением президента Хашима Тачи и продолжительными аплодисментами.

Согласно законопроекту, армия Косово будет состоять из пяти тысяч военнослужащих, еще три тысячи будут находиться в резерве. На создание собственной армии власти планируют потратить €98 млн за год.

Командующий силами безопасности Косово Рахман Рама сообщил, что "армия будет на службе всех граждан и будет выполнять свои функции на всей территории Косово", в том числе "и на севере".

О создании собственной армии власти Косово мечтали уже давно. Лидер республики на своей странице в фейсбуке сообщил, что подобное решение - лучший подарок для него к новогодним праздникам.

"Косовская армия - это честь, безопасность и благополучие республики Косово. После двух очень напряженных десятилетий мы, наконец, завершаем процесс подготовки. В парламенте Косово с абсолютным большинством голосов приняли пакет законов для создания косовской армии. Мы должны оставаться едиными, чтобы защитить интересы нашего народа и государства, создание косовской армии и министерства обороны - это лучший подарок к праздникам", - написал Тачи.

Накануне голосования премьер-министр республики Рамуш Харадинай сообщил, что если парламент одобрит законопроекты, то Косово сделает шаг вперед на пути к НАТО. Подобные заявления нельзя назвать безосновательными. Американский посол Филипп Коснет заявил, что США поддерживают данную инициативу со стороны Приштины.

"Завтрашнее голосование о трансформации СБК станет историческим для Косово. США поддержат профессиональное развитие и организационную эволюцию СБК, которые должны сыграть положительную роль для Косово и региона, отражая многонациональный характер страны и приверженность Косово миру", - написал посол США в своем твиттере.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил инициативу косовского парламента.

"Мне жаль, что это решение было принято, невзирая на обеспокоенность НАТО", - заявил Столтенберг.

Однако генеральный секретарь альянса не ограничился сожалением. Он также отметил, что сотрудничество с Косово будет пересмотрено.

"НАТО поддерживает развитие Сил безопасности Косово в рамках их действующего мандата. С изменением этого мандата Североатлантический совет будет вынужден пересмотреть свое сотрудничество с Силами безопасности Косово, - сообщил генсек.

Также он в очередной раз призвал к поддержанию мира в регионе и продолжению переговоров между Сербией и Косово.

Свое осуждение выразил и Евросоюз, который принимает активное участие в регулировании двусторонних отношений Приштины и Белграда.

"Парламент Косова принял сегодня решение по Силам безопасности Косово. Так же, как и НАТО, Евросоюз продолжает считать, что мандат Сил безопасности Косово может меняться только в ходе поэтапного и всеобъемлющего процесса в соответствии с конституцией Косово", - говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС.

Сербия и Косово стремятся вступить в объединение на протяжении достаточно длительного времени, однако конфликт и нерешенные вопросы между ними, усложняют задачу. В мае этого года европейские лидеры поставили условие: противники должны нормализовать отношения к началу 2019 года.

"Евросоюз ожидает от Косово продолжения выполнения своих обязательств по заключенному в Брюсселе в апреле 2013 года Первого соглашения о принципах нормализации отношений [с Сербией] из 15 пунктов, включая все обязательства в сфере безопасности", - отмечается в заявлении ЕС.

Призывы Евросоюза и выдвигаемые им условия упорно игнорируют обе стороны конфликта. Сербия уделяет много сил, чтобы снизить число признавших статус Косово стран. А власти Косово заявляют о введении таможенной пошлины в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Реакция Белграда на создание косовской армии стала ожидаемо болезненной. Президент Сербии Александар Вучич посетил вооруженные силы Сербии на границе с Косово.

Посол Сербии в России Славенко Терзич назвал создание армии самопровозглашенного Косово "политическим и моральным абсурдом".

"Это продолжение организации, которая проводила чистку сербского и другого неалбанского населения, которая занималась и занимается торговлей наркотиками, оружием, человеческими органами сербов. Это является не только политическим, но и моральным абсурдом", - сказал Терзич.

Он также назвал решение о создании армии Косово "очень серьезным и очень опасным ударом по стабильности и безопасности" всего балканского региона. Об этом же заявила и премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Генеральный секретарь президента Сербии Никола Селакович заявил, что с созданием косовской армии международное право "умерло". По его словам, к этому причастны США, Великобритания и Германия и некоторые другие представители мирового сообщества, которые принимают создание армии Косово и поддерживает его независимость.

Более того, Селакович в эфире национального телевидения заявил, что Сербия может объявить Косово оккупированной территорией.

"Возможным ответом может стать решение, которое потребует взаимодействия правительства, парламента и президента. Это провозглашение оккупации части нашей территории. Это очень серьезное решение, которое может иметь тяжелые долгосрочные последствия. Второе решение касается употребления вооруженных сил Сербии на месте, оно касается президента Сербии как верховного главнокомандующего", - заявил Селакович.

Генеральный секретарь Сербии заявил, что создание своей армии в Косово - это нарушение резолюции СБ ООН 1244 и даже самой конституции республики.

Нино Джгаркава