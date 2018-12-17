Нужна модернизация: в чем США уступают России и Китаю

NI: Флоту США грозит поражение от российского или китайского

ВМС США стоит начать модернизацию самолетов палубной авиации. В противном случае американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и даже потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем, считают в Центре стратегических и бюджетных оценок. Там отметили, что вооружение США уже существенно отстает на фоне прогрессирующих России и Китая.

Журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) заявил, что ВМС США необходимо модернизировать самолеты, входящие в крылья палубной авиации, иначе американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность. К тому же в этом случае он может потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем, подчеркнул автор материала.

"Если американский флот не сможет трансформировать свои авианосные группы, то руководству ВМС следует еще раз подумать о том, продолжать ли финансирование крыльев палубной авиации или направить средства флота на обеспечение более важных воинских частей", - указали в материале.

В CSBA подчеркнули, что после распада СССР американский флот начал осознанно сокращать свои боевые возможности. Например, в авианосных группах с вооружения сняли истребитель четвертого поколения Grumman F-14 Tomcat и палубный противолодочный самолет Lockheed S-3 Viking. Их заменили истребителями-бомбардировщиками Hornet и Super Hornet, созданными корпорацией McDonnell Douglas.

Эти изменения сократили дальность полета военной техники - на сегодняшний день ее просто недостаточно, чтобы победить в сражении с китайскими или российскими вооруженными силами, указали в журнале.

"К 2018 году дальность полета типичного самолета авианосца с девятитонной полезной нагрузкой сократилась до 1,3 тысячи миль. В то же время Россия и Китай разрабатывали противокорабельные ракеты большой дальности и другие вооружения, которые несут угрозу авианосцу и его самолетам", - предупредили в The National Interest.

Автор резюмировал: американским авианосным группам не хватает "радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации" для проведения операций, которые могли бы нанести поражение обеим странам.

В последнее время американские журналисты видят в России и Китае все большую угрозу для Соединенных Штатов. 12 декабря обозреватель американского издания The Hill Джефф Хоун в своем материале сделал предположение, что Москва и Пекин могли бы сформировать союз для противостояния США и НАТО. Эту коалицию журналист назвал "Восточной Антантой".

Он уверен, что Запад сильно недооценивает российско-китайские отношения, считая, что две страны не способны создать прочный союз. Свою позицию западные государства объясняют территориальными спорами, соперничеством в Центральной Азии и некой "исторически сложившейся взаимной враждебностью" между Россией и Китаем, отметил автор.

Говоря о территориальных спорах, Хоун напомнил, что разногласия между странами берут свое начало еще с XVII века. В 1929 году произошел конфликт на Китайско-Восточной железной дороге, а 40 лет спустя - несколько столкновений на советско-китайской границе на острове Даманском, указал он и подчеркнул, что эти столкновения едва не вылились в полномасштабную войну. На сегодняшний день обе страны стремятся к влиянию в Центрально-Азиатском регионе.

Но даже эти разногласия не мешают России и Китаю строить взаимовыгодные соглашения, обратил внимание Хоун.

Созданную сто лет назад во время Первой мировой войны Антанту (союз России, Франции и Великобритании, возникший в 1907 году в противовес Тройственному союзу (Германии, Австро-Венгрии и Италии) - "Газета.Ru"), по его словам, можно было охарактеризовать как "дружескую договоренность" или "неформальное объединение государств".

Он считает, что противостояние РФ и КНР с Западом может также помочь им преодолеть взаимное недоверие, "сложившееся исторически".

Причинами такого противостояния обозреватель The Hill назвал недоверие к американской политике со стороны обоих государств. Бывшие империи Россия и Китай считают себя "жертвами игр западных государств" и хотят свергнуть мировое господство США, уверен журналист. Они также стремятся к выделению собственных сфер влияния, которые могли бы подтолкнуть экономический рост и обеспечить их собственную безопасность, уточнил он.

Еще одно обоснование теории формирования альянса, по мнению автора, заключается в том, что Россия и Китай не представляют друг для друга экзистенциальной угрозы, то есть они не стремятся изменить государственный строй друг друга. Между странами, по его мнению, существует только экономическая конкуренция.

Он напомнил, что Россия и Китай имеют общую границу и помимо того окружены американскими войсками, развернутыми, в частности, в странах Прибалтики и в Южной Корее.

Уже сейчас видны совместные шаги обоих государств к сотрудничеству, отметил Хоун, проводя в качестве примера учения "Восток-2018" и желание увеличить инвестиции и совместные проекты по экономическому развитию.

Подводя итог сказанному, Хоун сделал еще одно решительное предположение: "Восточная Антанта" уже может существовать.

В связи с этим он призвал Запад обратить внимание на предполагаемый союз и отметил, что нарастающая враждебность Вашингтона по отношению к Москве и Пекину будет делать только делать крепче российско-китайское сотрудничество.

Лидия Мисник