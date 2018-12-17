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17.12.2018
Газета.ru

Сила против скорости: сравнение самолетов России и Украины

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Ил-112В
Ил-112В.
Источник изображения: facebook.com/pao.ilyushin

National Interest сравнил украинский Ан-140 с российским Ил-112В

Российский самолет Ил-112В хоть и похож на украинский транспортник Ан-140, но превосходит его по дальности полета, стоимости обслуживания и более экономичен в расходе топлива. К такому выводу пришли американские журналисты, указав при этом на меньшие габариты и более высокую максимальную скорость производимого на Украине Ан-140.

Производимый в Российской Федерации военный самолет Ил-112В обгоняет украинский транспортник Ан-140 по дальности полета, эффективности расхода топлива и стоимости обслуживания. Такой вывод опубликовало американское издание The National Interest.

Российский и украинский самолеты почти одинаковы с точки зрения конструкции, но отличаются по характеристикам. Ил-112В больше сделанного на Украине Ан-140, но его максимальная скорость составляет 500 км/ч против 575 км/ч у украинского конкурента.

При этом двигатель "Климов" ТВ7-117, установленный на Ил-112В, эффективнее на 38% в сравнении с установленным на Ан-140 двигателем ТВ3-117. Именно благодаря этому авторы статьи утверждают, что российский самолет превосходит украинский в дальности полета и требует меньших расходов на обслуживание.

Российский легкий транспортник также оснащен системой противоракетной обороны "Президент-С", которой нет у украинского Ан-140.

В статье отмечается, что оба самолета являются детищами авиаотрасли СССР - конструкторские бюро Антонова и Ильюшина занимались созданием транспортных самолетов еще с советских времен. Уже после распада Советского Союза Россия подписала с Украиной контракт на совместное производство Ан-140 - чтобы заменить устаревшие самолеты Ан-24 и Ан-25, передает ФАН.

"Однако после начала политического кризиса на Украине в 2014 году сделка сорвалась", - продолжают авторы.

Кроме того, отмечается, что российский Ил-112В, который стал заменой Ан-140, уже продвигается Россией на зарубежных рынках. К примеру, обсуждается сделка между РФ и Индией, согласно которой планируется заменить устаревшие британские ближнемагистральные самолеты Avro 748 на российские новые "Илы". Первый летный образец Ил-112В был передан на летные испытания еще в конце осени.

Ухудшение отношений между Россией и Украиной сильно сказывается на авиаотрасли. Как сообщает НСН, созданное сразу после Великой Отечественной войны в Новосибирске бюро под руководством Олега Антонова переехало в Киев в 1952 году. В мае 2015 года с подачи экс-премьера Украины Арсения Яценюка военно-техническое сотрудничество "Антонова" с Россией были остановлены.

Таким образом, оказались заморожены проекты по созданию военно-транспортного самолета Ан-70, а также работы по самолетам Ан-124 и Ан-140. Зимой 2016 года все компании, входившие в состав украинского "Антонова", перешли под управление "Укроборонпрома".

С 2016 года полностью прекращено сотрудничество между ГП "Антонов" и ООО "Авиакомпания" Волга-Днепр в направлении предоставления услуг по воздушным перевозкам крупногабаритных и нестандартных грузов, сообщили впоследствии в "антоновском" руководстве.

Летом следующего года появилась информация, что Россия завершает производство российско-украинского регионального пассажирского самолета Ан-148, которое велось на территории Воронежского самолетостроительного общества (ВАСО) и киевского авиазавода "Авиант" по украинской лицензии.

Кроме того, был свернут проект Ан-140. Пал жертвой политических разборок и проект Ан-70, который существует в единственном экземпляре, так как не решен вопрос по поводу прав на этот самолет, созданный за российские деньги.

Из-за прерванного сотрудничества у предприятия "Волга-Днепр", являющегося эксплуатантом крупнейшего в мире грузового гражданского самолета - Ан-124-100 "Руслан", возникли серьезные трудности из-за невозможности продлевать ресурс и обеспечивать жизненный цикл самолетов.

Ранее российская сторона уже отмечала, что в случае отказа Украины сотрудничать в этом вопросе, отечественная промышленность сможет сама обеспечить поддержание летной годности "Русланов".

"Сегодня отечественная промышленность готова, в случае отказа украинской стороны, обеспечить поддержание летной годности Ан-124", - сообщил замминистра промышленности и торговли России Андрей Богинский в кулуарах форума-выставки "Гидроавиасалон-2016".


Ярослав Медведев

16.12.2018
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